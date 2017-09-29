50 قارباً في أولى جولات التجديف بدبي

دبي (الاتحاد)
تشهد شواطئ الميناء السياحي في دبي في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم تظاهرة تراثية رياضية بحرية كبيرة، مع إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضيات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الجديد 2017-2018.
ومن المنتظر أن تجمع المنافسة ابرز نجوم رياضة التجديف في الدولة وأبطالها المعروفين، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته في المواسم الماضية، حيث وصل عدد المحامل المسجلة لدى اتحاد الإمارات للرياضيات البحرية ما يزيد على 50 قارباً ما يدلل على الزيادة المتواصلة.
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وتعد المنافسة في سباق اليوم مهمة إلى الحد بعيد، خاصة وأنها تمثل الجولة الافتتاحية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 ، والتي تشمل 3 جولات، الأولى اليوم والثانية في أكتوبر والثالثة نوفمبر المقبلين، على أن يكون مسك ختام موسم سباقات التجديف التراثي 30 قدما، مع إقامة سباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم رقم 21 يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل.
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وأكد هزيم محمد القمزي مشرف عام السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال التحضيرات والتجهيزات لإقامة السباق بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وتعاون المتسابقين والنواخذة المستمر مع اللجنة المنظمة.