50 قارباً في أولى جولات التجديف بدبي

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ الميناء السياحي في دبي في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم تظاهرة تراثية رياضية بحرية كبيرة، مع إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضيات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الجديد 2017-2018.

ومن المنتظر أن تجمع المنافسة ابرز نجوم رياضة التجديف في الدولة وأبطالها المعروفين، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته في المواسم الماضية، حيث وصل عدد المحامل المسجلة لدى اتحاد الإمارات للرياضيات البحرية ما يزيد على 50 قارباً ما يدلل على الزيادة المتواصلة.

وتبدأ إجراءات السباق مبكراً من خلال استكمال الفحص الفني على القوارب المشاركة في الفترة الصباحية، يعقب ذلك الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والنواخذة لشرح تعليمات السباق وإجراء القرعة على شوطي الجولة الأولى اليوم.

وتعد المنافسة في سباق اليوم مهمة إلى الحد بعيد، خاصة وأنها تمثل الجولة الافتتاحية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 ، والتي تشمل 3 جولات، الأولى اليوم والثانية في أكتوبر والثالثة نوفمبر المقبلين، على أن يكون مسك ختام موسم سباقات التجديف التراثي 30 قدما، مع إقامة سباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم رقم 21 يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

ولن يكون متاحاً لأي قارب المشاركة في أغلى البطولات كأس آل مكتوم ما لم ينجح في احتلال مركز متقدم في لائحة الترتيب العام لبطولة دبي 2017-2018 والتي يتم احتساب نقاطها من نتائج جولات بطولة دبي الثلاث، والتي تبدأ اليوم.

وأكد هزيم محمد القمزي مشرف عام السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال التحضيرات والتجهيزات لإقامة السباق بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وتعاون المتسابقين والنواخذة المستمر مع اللجنة المنظمة.