«فريق أبوظبي» يضع خطة الاحتفاظ بالصدارة

خالد السعدي (ليوزهو)

بدأ العد التنازلي وسط حماس بالغ لجميع الفرق، استعداداً لانطلاق أحداث وفعاليات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، التي تستضيفها مدينة «ليوزهو» الصينية حتى الأحد المقبل.

وارتفعت وتيرة الإعداد والتجهيز في معسكر كافة الفرق المشاركة، خاصة وأن نقاط هذه الجولة تحسم الكثير لمن يرغب في إكمال المنافسة على الألقاب الأولى للبطولة مع تبقي جولتين في الموسم الحالي.

ويتصدر الترتيب العام حاليا للمنافسة زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا برصيد 38 نقطة، ويحل ثانياً الفنلندي 11 سامي سيليو برصيد 30 نقطة، وثالثاً زورق الفرنسي فيليب شيب برصيد 27 نقطة.

ووصلت الفرق المشاركة في المنافسة والتحدي قبل يومين، من انطلاق الحدث لكي تبدأ في إعداد وتجهيز زوارقها والمحركات للمنافسة الحالية، والانتهاء من كل عناصر التحضير للسباق المرتقب، استعدادا لانطلاق سباق أفضل زمن غداً، ثم السباق الرئيس بعد غد.