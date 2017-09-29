علماء: مؤشرات حياة على الأرض قبل 3.95 مليار سنة

باريس (أ ف ب)

توصّل علماء إلى أن شكلاً أولياً للحياة ظهر على الأرض قبل ثلاثة مليارات و950 مليون سنة، في الوقت الذي كانت فيه عرضة لقصف النيازك والكويكبات، على ما جاء في دراسة حديثة.

قال تسيوشي كوميا الباحث في جامعة طوكيو وأحد معدي الدراسة لوكالة فرانس برس: «عثرنا على أقدم أثر لحياة على الأرض في كندا، لصخور عمرها ثلاثة مليارات و950 مليون سنة». في ذلك الوقت، كانت الأرض التي تشكّلت قبل أربعة مليارات و567 مليون سنة، ما زالت عرضة لوابل من النيازك والكويكبات الصغيرة التي ترتطم بسطحها.

والدراسة الجديدة تناولت صخوراً تعود إلى ما يقارب الثلاثة مليارات و950 مليون سنة، في شمال لابرادور في كندا.

ولاحظ العلماء أن حبيبات الجرافيت غنية بالكربون 12 وهو ما يشير إلى أن مصدرها أجسام حية، كما جاء في الدراسة.

لكن سيلفان برنار المسؤول في متحف التاريخ الطبيعي في فرنسا دعا للحذر في التعامل مع هذه الخلاصات، وقال: «حتى الآن، ما زلنا لا نعرف كيف ظهرت الحياة على الأرض ومتى.. لكننا نتقدم في هذا البحث». وتظهر بعض الدراسات أن الحياة ظهرت على كوكب الأرض فيما كان المريخ يحتوي على المياه، الأمر الذي يعزز أمل العلماء في العثور على آثار لحياة سابقة على الكوكب الأحمر.