مقتنيات هيبورن بـ 4.6 مليون إسترليني

لندن (أ ف ب)

حققت مقتنيات أودري هيبورن 4.6 مليون جنيه إسترليني (5.3 مليون يورو)، أمس الأول الأربعاء، في مزاد علني نظمته دار كريستيز في لندن. يستمر المزاد الذي يقف وراءه نجلا الممثلة الشهيرة، عبر الإنترنت حتى الرابع من أكتوبر، بعد عملية بيع نظمت في قاعة في لندن واستمرت حوالي عشر ساعات.

وكانت القطعة الرئيسية التي بيعت أمس الأول السيناريو الأصلي لفيلم «بريكفيست آت تيفاني»، الذي حقق سعراً قياسياً لسيناريو فيلم سينمائي. فقد بيع بـ632.750 جنيهاً إسترلينياً (721.800 يورو).

وبيع السيناريو الخاص بها لفيلم «ماي فير ليدي» العائد للعام 1964 بسعر 206.250 جنيهاً (235 ألف يورو). أما القطعة الأخيرة في هذا المزاد فكان سواراً من تصميم «تيفاني» عائد لنهاية الثمانينيات، وهو هدية من المخرج ستيفن سبيلبرج حفر عليه «أنت مصدر إلهامي إلى الأبد». وقد بيع بسعر 332.750 جنيهاً (379.700 يورو).

وقال لوكا دوتي أحد نجلي الممثلة، التي توفيت جراء مرض السرطان عام 1993 عن 63 عاماً، لوكالة فرانس برس قبل المزاد «احتفظت والدتي بها في علية المنزل في سويسرا.. لم تكن تهوى الجمع إلا أنها كانت تحتفظ بأشياء صغيرة، لها قيمة عاطفية».