جائزة فخرية لبيلوتشي في «سان سيباستيان للفيلم»

سان سباستيان، إسبانيا (أ ف ب)

نالت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي مساء أمس الأول الأربعاء، «جائزة دونوستيا» في الدورة الـ65 لمهرجان سان سيباستيان للفيلم في إسبانيا، تتويجاً لمسيرتها المستمرة منذ ربع قرن.وقالت الممثلة التي اشتهرت بأفلام وأعمال هوليوودية متميزة، خلال مؤتمر صحفي قبل حفل تسلم الجائزة الفخرية هذه: «يشرفني الحصول على هذه المكافأة الجميلة».

وأضافت: «لا أزال أتمتع بالشغف نفسه حيال ما أقوم به».

وأكدت: «بطبيعة الحال خلال مسيرتي سئلت كثيراً عن الجمال وكنت أرد على الدوام.. عندما تكون المرأة جميلة تلفت الانتباه.. لكن الأمور تبقى عند هذا الحد إن لم يكن لديها شيء آخر.. أنا في الثالثة والخمسين وآمل ألا أكون أتلقى عروض العمل بسبب جمالي».

وولدت بيلوتشي في تشيتا دي كاستيلو في وسط إيطاليا وبدأت مسيرتها كعارضة أزياء قبل أن تشارك عام 1990 في فيلم «فيتا كون فيلي» للإيطالي دينو ريزي.

وتولت بعد ذلك أدواراً متنوعة في أكثر من مئة فيلم من مريم المجدلية في فيلم «ذا باشن أوف ذا كرايست» لميل جيبسون إلى بيرسيفوني في ثلاثية «ذا مايتريكس» أو مصاصة دماء في «دراكولا» لفرنسيس فورد كوبولا.

وتمنح جائزة دونوستيا منذ عام 1986 إلى «شخصية كبيرة في عالم السينما مكافأة لعملها أو مسيرتها».

ومنحت الجائزة في هذه الدورة، أيضاً للممثل الأرجنتيني ريكاردو دارين، الثلاثاء الماضي، وللمخرجة الفرنسية أنييس فاردا السبت الماضي.