«فرسان الإمارات» في نهائي «الأمم لقفز الحواجز»

برشلونة (الاتحاد)

يحتفل عالم الفروسية اليوم في مدينة برشلونة بانتهاء الموسم الـ 108 من بطولة كأس «الأمم لقفز الحواجز»، في الذكرى السنوية الـ25 لدورة الألعاب الأولمبية في برشلونة، بمشاركة قياسية من 50 دولة من أنحاء العالم، ودعم الشريك الرئيسي للاتحاد، وشريك نهائيات مسابقات قفز الحواجز في كأس الأمم لعام 2017، «لونجين » الساعة المعتمدة للاتحاد الدولي للفروسية.

ويتنافس فريق فرسان الإمارات المكون من عبدالله حميد المهيري، ومحمد غانم الهاجري، وعبد الله محمد المري، والشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، ومحمد عبدالله الكومايتي، مع باقي الفرق بعد نيلهم المركز الثالث في يوليو الماضي في المباراة الرائعة في لوكسمبورج على كأس الاتحاد الدولي لقفز الحواجز 2017 دوري أوروبا الدرجة الثانية ،ويتنافس الفريق مع الفارس الألماني الفائز باللقب نيك سكيلتون والفريق الفرنسي الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.