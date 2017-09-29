ترامب خارج حسابات تغريدات «تويتر» التجريبية

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الناشط بقوة عبر هذه الخدمة، لن يكون من بين المستخدمين الذين ستتاح لهم فرصة تجربة كتابة تغريدات بنسختها المطولة المؤلفة من 280 حرفاً.

وأوضح بيز ستون وهو أحد مؤسسي «تويتر»، أن ترامب «ليس من ضمن المجموعة التجريبية»، غداة إعلان الشبكة الأميركية الثلاثاء الماضي، مضاعفة طول التغريدات من 140 حرفاً إلى 280 في خطوة أثارت سيلا من الردود من المستخدمين.

وأشارت «تويتر»، إلى أنها تجري اختبارات على مجموعة صغيرة من المستخدمين على هذه التغريدات بنسختها المطولة تمهيداً لاحتمال تعميمها على جميع مشتركيها، ولم توضح «تويتر» مدة هذه الفترة التجريبية.

ويستخدم دونالد ترامب «تويتر» للقيام بإعلانات سياسية هامة، ونشر تعليقات عفوية واستفزازية في بعض الأحيان في مواضيع شتى.

وأثارت تغريدات لترامب بشأن كوريا الشمالية خلال الأيام الماضية بينها واحدة أكد فيها أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون «لن يبقى لوقت طويل»، جدلا كبيراً إذ اعتبر البعض أن هذه الرسالة تنتهك قواعد الاستخدام الخاصة بـ «تويتر» التي تمنع التهديدات بالعنف.

ووعدت «تويتر» بإعادة النظر بقواعد استخدامها مع التأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار «القيمة الإخبارية» والمصلحة العامة لدى التفكير بإزالة تغريدة من الموقع.

وانتقد مستخدمون قرار «تويتر» بمضاعفة حجم التغريدات، رغم أنها تروق للكثيرين.