ترامب خارج حسابات تغريدات «تويتر» التجريبية

سان فرانسيسكو (أ ف ب)
أعلنت شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الناشط بقوة عبر هذه الخدمة، لن يكون من بين المستخدمين الذين ستتاح لهم فرصة تجربة كتابة تغريدات بنسختها المطولة المؤلفة من 280 حرفاً.
وأوضح بيز ستون وهو أحد مؤسسي «تويتر»، أن ترامب «ليس من ضمن المجموعة التجريبية»، غداة إعلان الشبكة الأميركية الثلاثاء الماضي، مضاعفة طول التغريدات من 140 حرفاً إلى 280 في خطوة أثارت سيلا من الردود من المستخدمين.
|
ويستخدم دونالد ترامب «تويتر» للقيام بإعلانات سياسية هامة، ونشر تعليقات عفوية واستفزازية في بعض الأحيان في مواضيع شتى.
|
ووعدت «تويتر» بإعادة النظر بقواعد استخدامها مع التأكيد على ضرورة الأخذ في الاعتبار «القيمة الإخبارية» والمصلحة العامة لدى التفكير بإزالة تغريدة من الموقع.
وانتقد مستخدمون قرار «تويتر» بمضاعفة حجم التغريدات، رغم أنها تروق للكثيرين.