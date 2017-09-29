تعاون «روسي - أميركي» لإنشاء محطة قمرية

موسكو (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» أنها وقّعت اتفاقاً مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، للتعاون في مشروع إنشاء قاعدة في مدار القمر.

وقالت الوكالة الروسية في بيان: «أكدّت روسكوسموس وناسا رغبتهما في استخدام محطة الفضاء الدولية، التي تسبح في مدار الأرض، كمنطلق لمهمات استكشاف أبعد في الفضاء، والتعاون في إطار برنامج دولي يقضي بإنشاء محطة قمرية دولية».

ووقع الطرفان الاتفاق في أستراليا حيث يعقد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية أعلنت قبل أشهر أنها تعمل على برنامج أطلق عليه اسم «ديب سبايس جيتواي»، لإرسال رواد إلى مدار القمر، على متن صواريخ جديدة صممتها. أما روسيا، فترغب في إنشاء قاعدة علمية على سطح القمر، وأعلنت أنها سترسل رحلات مأهولة إلى هناك مع حلول عام 2031. وقالت الوكالة الروسية: «لدى الطرفين نية في تطوير المعايير التقنية الدولية التي ستستخدم في المستقبل، بما في ذلك إنشاء محطة في مدار القمر»، مشيرة إلى التوصل لاتفاق حول معايير هذه المحطة. ويشكل مجال الفضاء واحداً من مجالات التعاون القليلة جدا التي لم تتأثر بالتوترات بين واشنطن وموسكو.