«دولي السيارات» يطلق حملة لإيقاف السباقات غير المسجلة

دبي (الاتحاد)

أطلق الاتحاد الدولي للسيارات حملة لإيقاف جميع الفعاليات غير المصرح بها، من قبل الأندية الرياضية الممثلة للاتحاد في بلدانها، وذلك بسبب المخاوف والحوادث الناجمة من الفعاليات غير المسجلة.

جاء ذلك خلال لقاء جون تودت رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ومحمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، في مؤتمر التنقّل للاتحاد الدولي للسيارات التي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وتم التأمين على أن الاتحاد الدولي للسيارات هو المظلة الدولية لتأمين وسلامة من يمارسون رياضة المحركات، ومن مهامه ضرورة تعزيز مسابقات رياضة السيارات كمسابقات آمنة ومستدامة، من خلال زرع ثقافة سلامة قوية، وذلك عن طريق هيئاته الوطنية.

وأكد محمد بن سليم أن حملة الحد من فعاليات السباقات غير المصرح بها يشرف عليها رئيس الاتحاد الدولي، وبدعم كامل من الهيئات المحلية مثل نادي الإمارات للسيارات والسياحة الذي يقوم باعتباره الممثل الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات في الدولة، بوضع المعايير المناسبة.

وأضاف أن الإحصائيات الواردة في قاعدة بيانات الحوادث العالمية للاتحاد الدولي للسيارات، التي تم جمعها بمساعدة نادي الإمارات للسيارات والسياحة، قدمت صورة مهمة عن الوفيات في جميع أنحاء العالم في عام 2016، حيث كانت حوادث السيارات التي وقعت في الفعاليات غير المصرّح بها من قبل الهيئات الرياضية الوطنية مميتة، والهدف من هذه الإحصائيات هو الموافقة على جميع المسابقات وفقاً للمعايير الدولية، وهنا يمكن تحديد المخاطر والحدّ من زيادتها بشكل جيّد.

وتابع: «تم التأكيد على أن إدارة ومراقبة رياضة السيارات بشكل جيّد، يسهم في تراجع المخاطر بشكل كبير ويكون الجميع بداية من السائقين حتى المتفرّجين في بيئة أكثر أمناً وسلامة ويسعى نادي الإمارات للسيارات والسياحة دائماً إلى ضمان اعتماد أعلى معايير السلامة في جميع الفعاليات المصرّح بها، حيث تم بذل جهد كبير على مستوى الإجراءات والمراقبة في عالم رياضة السيارات لحماية المنافسين والمتفرّجين على حد سواء».