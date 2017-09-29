40 ممثلاً دولياً في اجتماعات اللجان الفنية المحلية بأبوظبي

شمسة سيف (أبوظبي)

اختتمت أمس، وفود اللجان الفنية المحلية والدولية للأولمبياد الخاص، اجتماعها الأول في مبنى الأولمبياد الخاص بأبوظبي، بحضور 40 ممثلاً من الاتحاد الدولي و22 ممثلاً من الاتحادات المحلية، والذي جاء على مدار يومين متواصلين.

شهد اليوم الأول من الاجتماع ورشة عمل لمناقشة الرؤية والأهداف لعمل اللجنة الفنية، قدمتها فانيشا بولر مدير الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص الدولي والمدير التنفيذي للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، ومحاضرة أخرى تحت عنوان «نظرة عامة عن توحيد الرياضة للأولمبياد الخاص» قدمتها ماري ميرت مدير أول تخطيط الرياضي «الرياضة الموحدة» في الأولمبياد الخاص الدولي، وسابين منكي استشاري ممثل مجموعة الرياضة الدولية الموحدة، كما قام الوفد بزيارة ميدانية لمواقع إقامة البطولة.

وشهد اليوم الثاني ورشة عمل نظام التسجيل الإلكتروني قدمها سندي هاركر، مدير مشروع سو كونيكت، وباتريك تاليون مدير إدارة برامة التكنولوجيا، وناقشت الورشة الثانية والثالثة عمل توحيد الرياضة ومناقشة الاحتياجات الفنية للبطولة، في جميع الرياضات، قدمها كل من كينجا مدير منطقة أرض المعارض للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، وماري مارشيل مدير منطقة مدينة زايد الرياضية للأولمبياد الخاص 2019، واختتم الاجتماع بكلمة ألقاها كل من عبدالله الوهيبي مدير إدارة الرياضة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وفانيشا بولر مدير الألعاب والمسابقات في الألمبياد الخاص الدولي.

وأوضح عبدالله الوهيبي مدير إدارة الرياضة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، أن الاجتماع هو الخطوة الأولى التي ستبنى عليها الخطة العامة للفترة القادمة، وقال: هناك تحضيرات فنية لابد من التحضير لها، بعد دعوة ممثلين اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي في جميع الألعاب، وكذلك اللجان الفنية المحلية للألعاب الأخرى، المعنيين بإدارة الأولمبياد في 2019، وتواجد الاتحادات المحلية للألعاب المختلفة في الاجتماع ضروري، للاستفادة القصوى من ورش العمل المطروحة.

وتابع: كان وجود الاتحاد الدولي مثمراً، وفتح باب النقاش مع الاتحادات المحلية للاطلاع على الشروط الفنية المطلوبة أثناء البطولة، ومعرفة النواقص والاحتياجات الخاصة ليتم توفيرها، وهذا الاجتماع ستجنى ثماره من خلال توفير التدريبات اللازمة للحكام الذين سيتواجدون في البطولة.

وأضاف: تشهد الفترة القادمة الاجتماعات بشكل فردي لكل اتحاد محلي في الألعاب المختلفة، كما أكد أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق، ونعمل جاهدين بأن تكون البنية التحتية على أتم الجاهزية قبل ديسمبر 2018، وهناك زيارات ميدانية من الاتحاد الدولي على فترات زمنية، للنظر في جاهزية الملاعب وجاهزيتها لاستقبال الحدث التي تنتظره العاصمة أبوظبي.

وأعربت فانيشا بولر، عن سعادتها بالاجتماع الأول مع الوفود والمنظمين بالإمارات وحماسها لإقامة الأولمبياد في أبوظبي، وهي المرة الأولي التي تقام في الشرق الأوسط، وقالت: الاتحاد الدولي متعاون جداً معنا، وقمنا بجلب منظمين تقنيين، حتى يتم التنظيم بشكل احترافي وفق القوانين المناسبة للأولمبياد الخاص.