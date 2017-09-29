شرطة رأس الخيمة تكرم قضاة الرماية

رأس الخيمة(الاتحاد)

شهد المقدم فهد عبد الله بن جمعة، رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بشرطة رأس الخيمة، بحضور الرائد أحمد جابر العوضي مدير فرع الأنشطة الرياضية، والملازم أول محمد غانم الزعابي ضابط رماية بمعهد تدريب شرطة رأس الخيمة، حفل تكريم 23 حكماً في رياضة الرماية لدورهم الفاعل في أنجاح الفعاليات الرياضية على مستوى القطاع الأمني في رأس الخيمة، والتي نظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، بالتنسيق مع اتحاد الشرطة الرياضي.

وأشاد المقدم فهد عبد الله بن جمعة، بجهود حكام الرماية ضمن الفعاليات الرياضية على مستوى القطاع الأمني في رأس الخيمة لدورهم الإيجابي والبناء الذي انعكس على الرماة، من خلال ضبط النفس، والإصرار على المثابرة والتركيز، مؤكداً أهمية غرس هذه القيم وترسيخها في نفوس كافة منتسبي القطاع الأمني، حتى نتمكن من تحقيق الوصول إلى الإبداع والابتكار في العمل الأمني بالقوة والثبات، والنهوض بالواجبات المنوط بها في حماية أمن الوطن واستقراره.