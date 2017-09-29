فيصل بن حميد يشارك في «عمومية دولي الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

شارك الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والتي أقيمت بمدينة بريجن النرويجية، وحرص على دعم المرشحين العرب في انتخابات الاتحاد الدولي، وقدم التهنئة إلى الفرنسي ديفيد لابارتين الرئيس الجديد للاتحاد الدولي، والذي فاز بفارق كبير 37 صوتاً مقابل 8 لمنافسه الرئيس السابق براين كوكسون.

وأهدى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، درع الاتحاد العربي إلى لابارتين، والذي قدم شكره إلى الاتحاد العربي للدراجات على الدور الكبير الذي يقوم به في نشر وتطوير نشاط الدراجات في المنطقة العربية، كما حضر جانباً من بطولة العالم للدراجات.