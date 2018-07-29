استمـرار تأثير الرياح المثيـرة للغبـار اليـوم

هالة الخياط، هدى الطنيجي (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار حتى ظهر اليوم، ما يؤدي إلى استمرار فرصة الأتربة العالقة على معظم مناطق الدولة، خاصة الشرقية والشمالية، وانخفاض الرؤية الأفقية ما بين 2000 إلى 3000 متر.

ووفقاً للمركز، فإن هناك فرصة لتشكل السحب الركامية حتى يوم بعد غد على المناطق الجنوبية والوسطى من الدولة، يصاحبها سقوط الأمطار، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 43 و46 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الأجواء المغبرة التي تؤثر على الدولة اليومين الماضيين، هي نتيجة لتأثر الدولة برياح نشطة السرعة، جنوبية شرقية، تأثرت بها منطقة عُمان واليمن بشكل كبير، ووصلت آثارها إلى مناطق شرق وشمال الدولة، ما أدى إلى وجود الأتربة العالقة وانخفاض الرؤية لأقل من 3000 متر على بعض المناطق، وليس لظاهرة خسوف القمر أي تأثير على حالة الطقس. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً نهاراً اليوم، وتظهر السحب المنخفضة في الساحل الشرقي مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم في الساعة أحياناً، تكون مثيرة ومحملة بالغبار، مع تدني الرؤية الأفقية، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان. ويكون الطقس يوم غد حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية شرقاً بعد الظهر، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية والجنوبية، فيما الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية بوجه عام، من 15 إلى 25، تصل إلى 45 كم في الساعة أحياناً، مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار مع تدني الرؤية الأفقية، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عُمان. أما يومي الأربعاء والخميس، فتوقع المركز أن يكون الطقس حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية شرقاً بعد الظهر، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية والجنوبية. فيما الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم في الساعة أحياناً مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار مع تدني الرؤية الأفقية، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عُمان. وتعرضت إمارة رأس الخيمة أمس إلى عاصفة ترابية، أدت إلى تدنى مستوى الرؤية الأفقية في عدد من طرق ومناطق الإمارة. ودفعت الحالة الجوية غير المستقرة التي تعرضت لها الإمارة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر في القيادة أثناء التواجد على الطرق والمسارات إلى جانب التقليل من حدود السرعة. وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن العاصفة التي شهدتها رأس الخيمة جاءت نتيجة للرياح الخفيفة والمعتدلة السرعة بوجه عام التي كانت محملة بالغبار وساهمت في تدني مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة.