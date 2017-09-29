العين يواجه شباب الأهلي ـ دبي والجزيرة مع عجمان

أسامة أحمد(دبي)

تنطلق اليوم 4 مباريات في الجولة الثانية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، حيث يلتقي بالصالة البرتقالية بنادي عجمان فريقا بني ياس «المنتشي» مع حتا «الجريح»، وتستضيف صالة الجزيرة لقاء العين مع شباب الأهلي دبي، ويلتقي بالصالة الزرقاء بنادي النصر فريقا الجزيرة وعجمان، بينما تقام مباراة النصر مع الوصل بصالة شباب الأهلي دبي «الشباب سابقا».

وأكملت الفرق الأربعة كافة استعداداتها للجولة الثانية التي ستحدد معالم الأربعة الكبار المتأهل إلى«مربع الذهب» الذي يقام يوم 13 أكتوبر، فيما يُسدل الستار على المسابقة يوم الجمعة 29 من الشهر نفسه بمباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع والنهائي من أجل الظفر بأول ألقاب موسم الطائرة.

ويسعى بني ياس لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد أن بدأ رحلة الدفاع عن اللقب بعبور شباب الأهلي دبي محولاً تأخره في الشوط الأول إلى فوز بالثلاثة، بينما خسر الفريق الحتاوي ضربة البداية أمام العين، والذي يسعى لتجاوز أحزان ضربة البداية.

كما يتطلع العين لتحقيق فوزه الثاني على التوالي أمام شباب الأهلي دبي في مباراة ظاهرها سهل، وباطنها صعب، وخصوصا بعد الدمج.

وبلغت استعدادات «الزعيم» ذروتها من أجل المحافظة على المكتسبات التي حققها كان آخرها احتفاظه بدرع الدوري للموسم الثاني على التوالي في «دار الزين» فيما رفع شباب الأهلي دبي شعار التحدي بعد الدمج من أجل أن تكون له بصمة.

ويسعى «فخر أبوظبي» لتعزيز بدايته القوية في ضربة البداية، خصوصا أن الفريق رفع شعار الاختلاف شكلاً ومضموناً هذا الموسم عن الموسم الماضي والذي نجح في عبور «الإمبراطور» في الجولة الأولى، حيث يعد الفوز أكبر مؤشر لمباراة اليوم التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية ل «فخر أبوظبي» و«البرتقالي» بعد نجاح عجمان في تحقيق أولى مفاجآت المسابقة في الجولة الأولى بعبور «العميد» بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويبحث فريقا النصر والوصل عن الفوز الأول من أجل«تضميد الجراح» بعد خسارة ضربة البداية، وخصوصاً أن «العميد» الذي خسر من عجمان والذي يسعى من أجل العودة إلى مستواه الذي عُرف به في الموسم الماضي، والذي أهله للحصول على «وصافة» الدوري ولقب الكأس الغالية.

ويُسدل الستار على مباريات الدور التمهيدي يوم الجمعة المقبل بـ 4 مباريات شباب الأهلي دبي وحتا، وبني ياس مع العين في نهائي مبكر، والوصل مع عجمان والجزيرة مع النصر في مواجهة ساخنة.