العين يستضيف «بطل الدوري».. والوصل يواجه الجزيرة

رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد مجدداً للمنافسات بالجولة الثانية، التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، حيث يستضيف فريق العين منافسه فريق الشارقة «بطل الدوري» بصالة البنفسج، ويلتقي الجزيرة مع الوصل بصالة فخر أبوظبي، وتستكمل الجولة غداً بلقاء النصر مع شباب الأهلي - دبي بصالة راشد بن حمدان بقلعة العميد.

يتصدر فريق شباب الأهلي قمة الدوري برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الشارقة الذي يحل في المركز الثاني والعين الثالث بنفس رصيد النقاط، إلا أن فارق الأهداف وراء تراجعه للمركز الثالث، فيما جاء الوصل في المركز الرابع بنقطة واحدة، والنصر الخامس بنفس الرصيد والجزيرة السادس والأخير بنقطة واحدة.

وتأتي مواجهة العين والشارقة قمة الجولة، خاصة أن كليهما فاز في الجولة الأولى حيث فاز الملك على النصر، والزعيم على الوصل، وكلاهما تخطى حمى البداية، ويظهر أصحاب الأرض بشكل مختلف، حيث قدم الفريق العيناوي مباراة كبيرة أمام الوصل، وسيطر على اللقاء من بدايته إلى نهايته، ويأتي في مقدمة الأسباب أن العيناوية العمل على بناء فريق منذ عدة سنوات، ولا زال الفريق في طور التجديد من خلال ضم عدد من لاعبي الشباب للصف الأول، بجانب الحفاظ على الجهاز الفني بقيادة محمد أبوغزالة والمحترف البوسني سيفيك، وهو سر التفوق في الجولة الأولى.

وتبقى مواجهة الشارقة بطل الدوري هي المحك الرئيس لهم، خاصة أن الوصل لعب من دون محترف أجنبي، وهو ما أعطى فريق العين أفضلية عليهم، أما الشرقاوية، فيدخلون المواجهة بروح الاستمرار في الانتصارات مع مدربهم المصري وليد عبدالكافي، وتبقى المواجهة خطوة مهمة في مسيرة الفريق الباحث عن الصدارة من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي مع أفضلية في النقاط، حيث يحصل متصدر الدور الأول، والثاني على 3 نقاط، والثاني على نقطتين، والثالث على نقطة واحدة.

ويعتمد وليد عبدالكافي على التونسي سليم الهدوي، ومعه الحارس المتألق علي حسين وزميله محمد عبدالله، وفي الملعب إبراهيم القرص وفراس محمد ومبارك عبدالله وأحمد هلال، ومحمد التميمي وضاحي محمد، وأحمد بدر وبلال مال الله وغيرهم من اللاعبين، ويفقد فريق الشارقة لاعبه المميز طارق شاهين للإصابة في اليد، ويغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

وتقف إدارة نادي الشارقة خلف الفريق بكل قوة بحثاً عن الحفاظ على بطولة الدوري التي فاز بها الفريق في الموسم الماضي بعد غياب 11 عاما، بجانب المنافسة في بقية البطولات.

أما عن مواجهة الجزيرة والوصل، فتدخل مرحلة الحسابات المعقدة، نظراً لأن كلا الفريقين خسر في الجولة الأولى، ولا يريد الخسارة مجددا، وإن كانت الظروف اختلفت، خاصة فريق الوصل الذي تعاقد مع المصري حسين زكي ليقود الإمبراطور في الموسم التاسع له في دورينا، فيما يلعب الجزيرة من دون لاعب أجنبي، وهو ما يجعل الفريق الجزراوي في موقف صعب، خاصة أنه يعتمد على اللاعبين المواطنين فقط، ويتبقى الجزيرة وشباب الأهلي - دبي من دون أجانب بينما تعاقدت 4 فرق مع لاعبين أجانب.

كانت إدارة الوصل قد سابقت الزمن من أجل تسجيل حسين زكي، خاصة أن اللاعب كان بحاجة إلى مخالصة من فريقه السابق شباب الأهلي - دبي، من أجل نقل بطاقته الدولية لفريقه الجديد.