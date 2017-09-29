تقنية «عين الصقر» على بساط الجو جيتسو للمرة الأولى

أمين الدوبلي(أبوظبي)

في البداية كانت حلماً، راود لاعبي ومسؤولي وعشاق لعبة الجو جيتسو في العالم، ولكن عندما تدخل أبوظبي في المشهد، فما أسهل أن يتحول الحلم إلى حقيقة.

هذا ما حدث مع تقنية «عين الصقر» التي تم تطبيقها للمرة الأولى في جولات «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»، خلال جولة لوس أنجلوس جراند سلام بالولايات المتحدة الأميركية يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وهي التي تتيح لحكم الساحة فرصة التواصل مع حكمين خلف الفيديو للتعرف على القرار السليم لاحتساب النقاط في إحدى الحركات التي ربما لم يكن متأكداً في قراره فيها، وذلك للوصول إلى أعلى درجة من الشفافية بهدف توفير العدالة للأبطال المتنافسين على البساط الرئيس.

التقنية الجديدة تسمح للحكام خلف الفيديو بالتواصل مع حكم الساحة، بعد إطلاعهم على الحركة، في الإعادة، وتتيح لحكم الساحة الذهاب إلى الفيديو ومشاهدة الحركة للتأكد من صحة القرار، وذلك من خلال متابعة الإعادة للحركة ذاتها من 4 زوايا توفرها له قناة أبوظبي الرياضية «الراعي والشريك الإعلامي» لاتحاد الإمارات للجو جيتسو، وقد جرى تطبيق تلك التقنية في لوس أنجلوس على البساط الرئيسي«رقم 4» الذي كان يستضيف لقاءات الأبطال المصنفين عالمياً المهمة، والتي تحظى بحساسية كبيرة، سواء على المستوى الجماهيري أو المستوى الإعلامي، فضلاً عن استضافته للقاءات النهائية لعدد من لاعبينا المهمين المشاركين في الحدث.

حول هذه الخطوة يقول طارق البحري، مدير جولات «أبوظبي جراند سلام»، إن اتحاد الإمارات للجو جيتسو لا يدخر أي جهد في تحقيق العدالة للعبة، وإنه من منطلق اضطلاع الاتحاد بمسؤوليته الدولية باعتباره يقود اللعبة على المستوى العالمي، فقد كان القرار بتطبيق تلك التقنية التي يرحب بها الاتحاد الدولي، ونحن سعداء بذلك، لأن العدالة هدف مطلوب في حد ذاتها، خصوصاً أن الأبطال يبذلون جهداً كبيراً في الاستعداد للاستحقاقات الدولية، ومع الجهود يضحون بمالهم وراحتهم، ومن حقهم أن يحصلوا على حقوقهم، ومن حسن الحظ أن ردود الأفعال كانت إيجابية جداً لهذا التطبيق الجديد من اللاعبين، فضلاً عن أنها تشعر اللاعبين بالاطمئنان لأن أحداً لن يضيع حقه، وبالتالي هناك استقرار نفسي للاعبين، كما أنها تحول دون التحايل على الحكم، أو اللجوء للعب السلبي، وبرغم أنها تحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة لتوفيرها لأكثر من بساط في الصالة، أن طموحنا بلا حدود لتطبيقها في عدة أبسطة بوقت واحد، ولكن من خلال دراسة مستفيضة تراعي المصروفات والإيرادات أيضاً.