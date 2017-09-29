تقنية «عين الصقر» على بساط الجو جيتسو للمرة الأولى

أمين الدوبلي(أبوظبي)
في البداية كانت حلماً، راود لاعبي ومسؤولي وعشاق لعبة الجو جيتسو في العالم، ولكن عندما تدخل أبوظبي في المشهد، فما أسهل أن يتحول الحلم إلى حقيقة.
هذا ما حدث مع تقنية «عين الصقر» التي تم تطبيقها للمرة الأولى في جولات «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»، خلال جولة لوس أنجلوس جراند سلام بالولايات المتحدة الأميركية يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وهي التي تتيح لحكم الساحة فرصة التواصل مع حكمين خلف الفيديو للتعرف على القرار السليم لاحتساب النقاط في إحدى الحركات التي ربما لم يكن متأكداً في قراره فيها، وذلك للوصول إلى أعلى درجة من الشفافية بهدف توفير العدالة للأبطال المتنافسين على البساط الرئيس.
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حول هذه الخطوة يقول طارق البحري، مدير جولات «أبوظبي جراند سلام»، إن اتحاد الإمارات للجو جيتسو لا يدخر أي جهد في تحقيق العدالة للعبة، وإنه من منطلق اضطلاع الاتحاد بمسؤوليته الدولية باعتباره يقود اللعبة على المستوى العالمي، فقد كان القرار بتطبيق تلك التقنية التي يرحب بها الاتحاد الدولي، ونحن سعداء بذلك، لأن العدالة هدف مطلوب في حد ذاتها، خصوصاً أن الأبطال يبذلون جهداً كبيراً في الاستعداد للاستحقاقات الدولية، ومع الجهود يضحون بمالهم وراحتهم، ومن حقهم أن يحصلوا على حقوقهم، ومن حسن الحظ أن ردود الأفعال كانت إيجابية جداً لهذا التطبيق الجديد من اللاعبين، فضلاً عن أنها تشعر اللاعبين بالاطمئنان لأن أحداً لن يضيع حقه، وبالتالي هناك استقرار نفسي للاعبين، كما أنها تحول دون التحايل على الحكم، أو اللجوء للعب السلبي، وبرغم أنها تحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة لتوفيرها لأكثر من بساط في الصالة، أن طموحنا بلا حدود لتطبيقها في عدة أبسطة بوقت واحد، ولكن من خلال دراسة مستفيضة تراعي المصروفات والإيرادات أيضاً.
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