عودة باييه وسيسوكو إلى «الديوك»

باريس(أ ف ب)

عاد المهاجم ديميتري باييه ولاعب الوسط موسى سيسوكو إلى التشكيلة التي أعلنها مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب للمباراتين الأخيرتين من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وغاب باييت وسيسوكو عن المباراتين الأخيرتين لفرنسا أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر أمام هولندا (4-صفر) ولوكسمبورج (صفر-صفر)، الأول بداعي الإصابة، والثاني لارتباطه مع فريقه توتنهام هوتسبر الانجليزي.

وتفتقد تشيكلة ديشامب إلى 3 لاعبين مؤثرين بسبب الإصابة هم المدافع بنجامان مندي لاعب مانشستر سيتي ولاعب الوسط بول بوجبا لاعب يونايتد وعثمان ديمبلي مهاجم برشلونة.

وتلعب فرنسا في ضيافة بلغاريا في 7 أكتوبر قبل أن تستضيف بيلاروسيا في المباراة الأخيرة من التصفيات في 10 منه.