مورينيو يمتدح «المذهل»

موسكو (رويترز)

كال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المديح لمهاجمه روميلو لوكاكو، بسبب تواضعه ورغبته الدائمة في التطور، بعدما أحرز هدفين في الفوز 4-1 على سيسكا موسكو.

وأحرز المهاجم البلجيكي البالغ عمره «24 عاماً» 10 أهداف هذا الموسم، بعد انتقاله إلى يونايتد قادماً من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني «100 مليون دولار». وقال مورينيو: هو متواضع ويريد التعلم والتطور طيلة الوقت. هذا هو الطموح.

وأشار مورينيو إلى أن أرقام لوكاكو هذا الموسم «مذهلة»، وأرجع الفضل في نجاحه إلى الأداء القوي من جانب الفريق، وقال: هذا إنجاز رائع، لكنه ممكن فقط في ظل وجود فريق جيد. والفريق قوي، ويلعب بشكل جيد للغاية، بدأنا البطولات بقوة.

ورفض لوكاكو الذي وقع عقداً لخمس سنوات مع يونايتد في يوليو، التوقيع على عقد جديد مع ايفرتون في مارس، مفضلاً الانضمام إلى مورينيو الذي سبق أن دربه في تشيلسي.ويتصدر يونايتد الذي لم يخسر هذا الموسم ويتقاسم صدارة الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي، المجموعة الأولى في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط بعد فوزه على بازل وسيسكا في أول جولتين.