سيميوني: «البلوز» يستحق

مدريد (د ب أ)

اعترف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير لفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، أن تشيلسي الإنجليزي كان الطرف الأفضل في كل الوجوه، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري الأبطال، مؤكداً أن الفريق المنافس كان الأحق بالفوز .

وقال المدرب الأرجنتيني عقب المباراة: المنافس كان الأفضل،والأكثر حماساً وكان الأفضل أيضاً من الناحية التكتيكية وقدم مباراة متكاملة.

وأضاف: «رغم أنه كانت أمامنا فرصة لتسجيل الهدف الثاني عن طريق ساؤول نجويز عندما كنا متقدمين بهدف، لم نكن نشعر بالراحة وكان المنافس يتفوق علينا، فوز تشيلسي كان عادلاً لأنه لعب بشكل أفضل.

جاء هدف فوز تشيلسي بالمباراة بعد الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ولكن سيميوني رفض إلقاء اللوم على الوقت الإضافي المحتسب. واستطرد قائلاً: لا، يجب أن أكون منصفاً التعادل كان جيداً بالنسبة لنا، ولكنهم نجحوا في اللعبة الأخيرة في التحلي بالصبر وتحريك الكرة بشكل جيد للغاية وحسم المباراة لصالحهم.وتسببت هذه النتيجة السلبية في تعقيد موقف أتلتيكو في البطولة الأوروبية، بعدما تراجع إلى المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث يتعين عليه أن يحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات الأربع المتبقية في دور المجموعات.