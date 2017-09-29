تقبيل قدم ميسي مشهد معتاد !

القاهرة (الاتحاد)

جنون الجماهير والمهووسين بكرة القدم لا يتوقف عند الدخلات الجماهيرية الغريبة أو الهتافات التي لا تتوقف، بل قد يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، فلم تكن تلك هي المرة الأولى التي يقتحم فيها أحد المشجعين ملعب مباراة من أجل تحية لاعب أو حتى تقبيل قدمه، ففي مواجهة سبورتينج لشبونة وبرشلونة، فوجئ الجميع بمشجع للفريق البرتغالي يعدو داخل أرضية الميدان نحو ليو ميسي ليقبل قدمه، قبل أن تقوم قوات الأمن بإخراجه، وهو ما لقى استهجاناً كبيراً من جماهير «الأسود» الذين ردوا على هذا التصرف بالهتاف لكريستيانو رونالدو !

ويبدو أن ميسي قد اعتاد هذا المشهد الذي تكرر مرات عدة من قبل، حيث شهدت مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواى في سبتمبر 2016، اقتحام أحد المشجعين لأرضية الملعب، قبل أن يقبل قدم البرغوث في أعقاب تراجعه عن قرار اعتزاله اللعب الدولي مع «الألبيسيليستي»، وفي مباراة ودية بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره السويدي عام 2013، اقتحم أحد مشجعي برشلونة ملعب اللقاء ليقبل رأس ميسي بحرارة، وقبلها في العام نفسه دخل أحد المشجعين ملعب تدريبات «راقصي التانجو» قبل أن يقبل قدم ميسي ويحصل على قميصه.

وكان كريستيانو رونالدو هو الآخر قد تعرض لموقف مشابه عقب انتهاء مباراة الريال ودورتموند في المرحلة نفسها، حيث اقتحم مشجع ملعب سيجنال إيدونا بارك ليصافح الدون البرتغالي الذي تبادل معه حديث ودي قصير قبل إخراجه من قبل الأمن، وتكرر الأمر أيضاً عقب نهاية ديربي مدريد بدوري الأبطال عام 2015، حيث دخل مشجع لمصافحة الدون والتقاط صورة معه، وقبلها كان المشهد ذاته في بطولة كأس جينيس الودية الدولية خلال مباراة الريال مع تشيلسي. أما اللقطة الأكثر طرافة، على الرغم من خطورتها، فكانت في ألمانيا خلال مباراة بايرن ميونيخ وهامبورج في الدور الثاني من الكأس عام 2014، إذ اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، قبل أن يلطم وجه الفرنسي فرانك ريبيري نجم البايرن بوشاح في يده، ولم يتطور الأمر لحسن الحظ، وقبضت الشرطة عليه، ووجه نادي هامبورج اعتذاراً للدولي الفرنسي!