الرقم 3.. كلمة السر



تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017 القاهرة (الاتحاد) ارتبط الرقم 3 بأغلب مباريات هذه الجولة ليكون هو كلمة السر، الفوز بثلاثية نظيفة كان عنوان مواجهات منحت الانتصار لصالح إشبيلية على حساب ماريبور، بورتو على موناكو، توتنهام على أبويل، باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ، وكذلك سيلتيك على حساب أندرلخت، في حين فاز الريال بالثلاثة على دورتموند مقابل هدف، وهو ما تكرر مع نابولي أمام فينورد، في حين فاز اليونايتد بفارق 3 أهداف على حساب سسكا موسكو بنتيجة 4/‏‏‏1 ، وشهدت مباراتا روما و كارباكا، وكذلك تشيلسي وأتلتيكو اهتزاز الشباك ثلاث مرات، بواقع هدفين للفائز مقابل هدف للخاسر على الترتيب . وسجل لاعبان ثلاثة أهداف «هاتريك»، هما الإنجليزي هاري كين، والفرنسي وسام بن يدر وهو الهاتريك الأول لإشبيلية في المسابقات الأوروبية.