3 فرق لم تهتز شباكها رُبع أهداف الجولة.. لاتينية



تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017 القاهرة (الاتحاد) شهدت الجولة الثانية 48 هدفاً، بمعدل 3 أهداف في مباراة وبفارق 6 أهداف عن الجولة الأولى، ويتصدر فريقا تشيلسي وباريس سان جيرمان قائمة أقوى خطوط الهجوم بإجمالي 8 أهداف في المباراتين، بمعدل 4 / مباراة، يليهما مانشستر يونايتد بـ7 أهداف ثم كل من مانشستر سيتي وتوتنهام بـ6 أهداف، في حين لم يسجل أندرلخت أو أبويل نيقوسيا أي أهداف حتى الآن. خط الدفاع الأضعف في تلك المرحلة هو لفريق كارباكا أجدام الأذربيجاني الذي اهتزت شباكه بـ 8 أهداف في جولتين، ثم كل من فينورد وبنفيكا بعدما استقبلا 7 أهداف، والمفاجأة السلبية لبروسيا دورتموند الذي تلقى 6 أهداف مثل اندرلخت، في حين لم تهتز شباك البارسا والسيتي وبي اس جي بأي أهداف. وخلال الجولة الثانية ساهم نجوم أميركا الجنوبية في إحراز وصناعة 11 هدفا شكلت رُبع الأهداف المسجلة في هذه المرحلة تقريباً، بواقع هز الشباك 9 مرات بجانب تمريرتين حاسمتين ، وجاء راقصو السامبا في الصدارة بإحراز 6 أهداف، لتكون الجنسية الأكثر تأثيراً هجومياً في تلك الجولة بجانب الإنجليز، وكان الثلاثي اللاتيني في صفوف باريس سان جيرمان قد منح الفريق الفرنسي فوزاً تاريخياً على حساب بايرن ميونيخ، بينهم هدف برازيلي خالص من تمريرة نيمار وتسجيل داني ألفيس، بينما أنقذ فيليب كوتينيو ليفربول من الهزيمة ومنحه التعادل أمام سبارتاك موسكو، وكان الأرجنتيني جونزالو هيجواين على موعد مع استعادة ذاكرة التهديف بهدفه الأول لصالح اليوفي في شباك أوليمبياكوس، كما ساهم مع مواطنه دايبالا في الهدف الثاني.