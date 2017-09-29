جيجز: مورينيو الرجل المناسب لقيادة «اليونايتد»

رضا سليم (دبي)
تشهد صالة الوصل مساء اليوم، دور نصف نهائي بطولة «بريمير فوتسال» لكرة قدم الصالات 2017، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها نجوم الكرة العالمية السابقين، ويلتقي دلهي دراجونز بقيادة النجم البرازيلي رونالدينيو مع بينجالورو رويالز الذي يقوده الإنجليزي بول سكولز نجم مانشستر يونايتد، وتيلوجو تايجرز بقيادة النجم البرتغالي ديكو مع مومباي، ووريورز ويقوده ريان جيجز، فيما ودع تشيناي سينجهامز بقيادة الأسطورة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وكيرلا كوبراس، بقيادة الإسباني ميشيل سالجادو، أسطورة ريال مدريد، البطولة من الدور الأول.
وأسفرت الجولة الثانية أمس الأول عن فوز بينجالورو رويالز على تشيناي سينجهامز 9-3، فيما فاز مومباي ووريورز على كيرلا كوبراس، 6-3 فيما أسفرت الجولة الأولى عن فوز مومباي ووريورز على تشيناي سينجهامز 10-7، فيما تفوق بينجالورو رويالز على كيرلا كوبراس 8-6، ليصعد مومباي وبينجالورو إلى المربع الذهبي، ويواجهان دلهي وتيلوجو تايجرز.
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من جانبه، أوضح الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن زيارته إلى دبي تحمل رقم 30، وقال: دائماً ما أتواجد هنا، وأقضي معظم إجازتي، وهي موقع ساحر للغاية، والرياضة جزء مهم للغاية هنا أيضاً.
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