جيجز: مورينيو الرجل المناسب لقيادة «اليونايتد»

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة الوصل مساء اليوم، دور نصف نهائي بطولة «بريمير فوتسال» لكرة قدم الصالات 2017، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها نجوم الكرة العالمية السابقين، ويلتقي دلهي دراجونز بقيادة النجم البرازيلي رونالدينيو مع بينجالورو رويالز الذي يقوده الإنجليزي بول سكولز نجم مانشستر يونايتد، وتيلوجو تايجرز بقيادة النجم البرتغالي ديكو مع مومباي، ووريورز ويقوده ريان جيجز، فيما ودع تشيناي سينجهامز بقيادة الأسطورة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وكيرلا كوبراس، بقيادة الإسباني ميشيل سالجادو، أسطورة ريال مدريد، البطولة من الدور الأول.

وأسفرت الجولة الثانية أمس الأول عن فوز بينجالورو رويالز على تشيناي سينجهامز 9-3، فيما فاز مومباي ووريورز على كيرلا كوبراس، 6-3 فيما أسفرت الجولة الأولى عن فوز مومباي ووريورز على تشيناي سينجهامز 10-7، فيما تفوق بينجالورو رويالز على كيرلا كوبراس 8-6، ليصعد مومباي وبينجالورو إلى المربع الذهبي، ويواجهان دلهي وتيلوجو تايجرز.

يذكر أن الراعي الرسمي للبطولة وصاحب الفكرة، رجل الأعمال الهندي دينيش راج قام بإطلاق أسماء مدن هندية على الفرق الستة التي تشارك في البطولة.

من جانبه، أوضح الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن زيارته إلى دبي تحمل رقم 30، وقال: دائماً ما أتواجد هنا، وأقضي معظم إجازتي، وهي موقع ساحر للغاية، والرياضة جزء مهم للغاية هنا أيضاً.

واعتبر جيجز أن البرتغالي جوزيه مورينيو، الرجل المناسب لقيادة اليونايتد في هذا التوقيت، وقال: لديه الخبرة والقدرة على رفع سقف طموحات الفريق، بعد ثلاث أو أربع سنوات لم يحقق فيها المطلوب، كما أنه مدرب سبق له التتويج باللقب. وقال: تصدر ترتيب الدوري مع مانشستر سيتي أمر إيجابي، إلا أن الوقت ما زال مبكراً، والفوز بلقب الدوري الإنجليزي صعب للغاية، ولا يمكن التكهن بالأمور الآن.