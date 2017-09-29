فيصل النقبي (الفجيرة)

تقام اليوم 4 مباريات ضمن تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، حيث يلتقي الفجيرة مع الذيد، واتحاد كلباء مع بني ياس، ودبا الحصن مع رأس الخيمة، والعربي مع خورفكان

وتتجه الأنظار إلى القمة التي تجمع اتحاد كلباء وبني ياس ضمن المجموعة الثانية، والمقامة على استاد كلباء، في الساعة الخامسة والربع مساءً، ويدرك الفريقان أهمية المباراة، من أجل فض الارتباط، لأنهما يتساويان في رصيد 3 نقاط، بعد فوزهما في الجولة الأولى، ويتصدر «النمور» بفارق الأهداف، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على خورفكان بثلاثية نظيفة، فيما اكتفى «السماوي» بهدفين في مرمى دبا الحصن.

ويعتبر اللقاء هو الأول للفريقين معاً في «الهواة» منذ سنوات طويلة، ولعبا العام الماضي، في دوري الخليج العربي، وفاز «السماوي» 3-1 ذهاباً والتعادل 1-1 إياباً.

ويتمنى الفرنسي محمد ديجابور، مدرب اتحاد كلباء، أن ينجح فريقه في تخطي عقبة «السماوي» الصعبة، للانفراد بصدارة المجموعة، والابتعاد بفارق 3 نقاط، من أجل الاقتراب من إلى التأهل إلى دور الـ 16، وقام الجهاز الفني لاتحاد كلباء بقيادة ديجابور بتجهيز لاعبيه للمباراة، ويعول بصفة أساسية على الثنائي البرازيلي، وفي المقابل فإن الصربي جوران مدرب بني ياس يعود إلى مواجهة فريقه السابق، وهدفه العودة إلى أبوظبي بفوز ثمين يقرب الفريق من التأهل، ويتسلح «السماوي» بمعنويات الفوز على دبا الحصن في الجولة الماضية، والعرض القوي الذي قدمه اللاعبون في الظهور الأول بـ«الهواة»

ويعد اللقاء الثاني الذي يجمع الفجيرة والذيد، على استاد الفجيرة، في الساعة الخامسة والربع مساءً مهماً لأصحاب الأرض، والأرجنتيني مارادونا المدير الفني، لمواصلة المشوار الإيجابي الذي قطعه «الذئاب» في الجولة الأولى، بالفوز على العروبة 3-0، والتربع على صدارة المجموعة الأولى.

ويأمل مارادونا في الاستفادة من الفوز الأول، لتحقيق دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشوار التأهل إلى دور الـ16، وأيضاً الفوز للمرة الثانية، ولهذا جهز أوراقه لهذه المهمة، وفي المقابل فإن الذيد يأمل هو الآخر في الفوز على صاحب الأرض، للانفراد بصدارة المجوعة الأولى، بعد تفوقه على الحمرية بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، والاستفادة من التألق اللافت للسنغالي بابا ويجو الذي سجل الهدفين، ومنح فريقه النقاط الثلاث، ويسعى المدرب المواطن محمد الطنيجي لمواصلة النتائج الإيجابية، عندما يواجه «الأسطورة» مارادونا للمرة الأولى، والوصول إلى النقطة السادسة.

وعلى استاد دبا الحصن، يلتقي دبا الحصن ضيفه الخيماوي، في لقاء مهم للفريقين، بعد خسارة دبا الحصن أمام بني ياس 0-2، وتعادل رأس الخيمة مع العربي من دون أهداف، ويأمل الفريقان في حصد الانتصار الأول في البطولة، وتحديداً صاحب الأرض الذي دعم صفوفه بالتونسي شادي الهمامي، قبل اللقاء بيومين، وهو ما يمثل دفعة معنوية كبيرة لأصحاب الأرض، باقتناص نقاط اللقاء، وفي المقابل فإن الخيماوي بتعاقداته الجديدة قادر على «مقارعة» دبا الحصن والانتصار عليه في عقر داره.

وفي آخر لقاءات الليلة، يلتقي العربي مع ضيفه خورفكان، في لقاء مهم للفريقين، بعد التعادل السلبي للعربي، في اللقاء الأول، وكذلك بالنسبة لخورفكان الذي خسر بنتيجة كبيرة أمام اتحاد كلباء على أرضه بثلاثية نظيفة، وينتظر المدرب محمد المنسي من لاعبيه، تقديم عرض قوي يكفل دخول النقاط الثلاث إلى رصيد الفريق، بعد البداية المخيبة للآمال.