«أبيض الشباب» يواجه «ناشئي غينيا» في الودية الثالثة

معتصم عبدالله (دبي)

يجدد منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم رحلة البحث، عن أول فوز معنوي في المباريات الودية الدولية، تحت قيادة مدربه الحالي الصربي ليوبينكو درولوفيتش، عندما يستضيف في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، منتخب غينيا للناشئين، على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في دبي، في الودية الثالثة والأخيرة خلال تجمعه الحالي، ضمن التحضيرات خوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين.

ويرغب «أبيض الشباب»، في تقديم صورة مغايرة، عن مباراتيه الوديتين أمام غانا ومالي للناشئين، بعد الخسارة 0-4 على التوالي، أملاً في تعويض النتائج السلبية السابقة، وفشله في تحقيق الفوز خلال ست مباريات على التوالي، بالتعادل 1-1 أمام سلوفينا، والخسارة 1-5 في المباراة الثانية أمام ذات المنتخب، والخسارة في مباراتين أمام رديف النصر 0-2 ، ورديف شباب الأهلي دبي 0-1، ومن ثم أمام منتخبي غانا ومالي للناشئين 0-4 على التوالي.

وأكد درولوفيتش مدرب منتخبنا، في وقت سابق، سعيه لمعالجة مشكلة «العقم الهجومي» لـ «الأبيض»، بعد اعترافه بمعاناة المنتخب من مشاكل في ختام الهجمة وتسجيل الأهداف، بدليل نتائجه السلبية في المباريات الودية الماضية، متوقعاً تحسن المستوى بشكل أفضل في مباراة الليلة.

ولن تكون مهمة منتخبنا للشباب سهلة، عطفاً على مردود منتخب غينيا للناشئين، والذي يستعد بدوره لتمثيل القارة الأفريقية في مونديال الناشئين تحت 17 عاماً بالهند، والمقرر خلال الفترة خلال الفترة من 6 إلى 28 أكتوبر المقبل، وكان المنتخب الغيني حجز مقعده في مونديال الناشئين، بعد نتائج مميزة على صعيد مشاركته في أمم أفريقيا تحت 17 عاماً بالجابون.

واستعرض الغينيون عضلاتهم في النهائيات الأفريقية أمام الجابون «الدولة المضيفة» بالفوز 5-1، قبل التعادل 1-1 مع الكاميرون، بينما كان التعادل السلبي أمام غانا كافياً للتأهل إلى نصف النهائي، وحجز بطاقة العبور إلى كأس العالم، وعقب الهزيمة أمام مالي في نصف النهائي «0-0؛ 0-2 بعد ركلات الترجيح»، ودعت غينيا البطولة محملة بالميدالية البرونزية بفوزها 3-1 على النيجر.

ويتعين على دفاع «الأبيض» الذي استقبلت شباكه ثمانية أهداف على التوالي، في مباراتي غانا ومالي على التوالي، بذل جهود مضاعفة أمام هجوم منتخب غينيا، والذي يقوده اللاعب جبريل توري الحائز على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في نهائيات «الجابون 2017»، بعد تسجيله 6 أهداف لمنتخب بلاده في البطولة، أسهمت بشكل فعال في التأهل الخامس لغينينا إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، واحتلال المركز الثالث في النهائيات الأفريقية.

وتمثل مباراة الليلة التجربة الودية الأخيرة لـ «أبيض الشباب» في تجمعه الحالي، قبل العودة في الثامن من أكتوبر المقبل، لخوض تجمع ثانٍ يستضيف خلاله منتخبنا، نظيره الأردني للشباب في مباراتين وديتين بدبي، يومي 9 و10 أكتوبر المقبل، قبل السفر إلى أوزبكستان، لخوض تجمع خارجي أخير، يتضمن بدوره أداء مباراتين أمام أوزبكستان، قبل انطلاقة التصفيات في 31 أكتوبر.

ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات المقررة بقرغيزستان بلقاء عُمان في الجولة الأولى في 31 أكتوبر المقبل، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية أمام نيبال في 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان في 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين في 8 نوفمبر.