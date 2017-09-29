كاميلي: تخطي عجمان «أولوية»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

وصف البرازيلي باولو كاميلي، مدرب دبا الفجيرة، مباراته الليلة أمام عجمان، بأنها من المباريات المهمة، لأن عجمان من الفرق المنافسة، والتي تطمح للبقاء في دوري الخليج العربي، مشيرا إلى أنه أكد للاعبيه أن تخطي عجمان هي أولوية الفريق في هذه المرحلة.

وقال كاميلي: «إن نتائج عجمان لا تعكس المستوى الحقيقي للاعبيه، فقد قدموا مستويات جيدة أمام الجزيرة وشباب الأهلي دبي، ولديهم خامات ممتازة، ويلعبون بطريقة جيدة للغاية، لذلك فعلينا أن نلعب بتركيز تام وبقوة منذ اللحظة الأولى».

وأضاف: «طوينا صفحة الفوز على الجزيرة، ومن أجل ذلك ندخل لقاء عجمان ونحن بأتم الجاهزية، وعلينا بذل المزيد من الجهد والعطاء داخل الملعب لنفرض أفضليتنا الفنية وقوة فريقنا».

وأكد كاميلي أن فريقه لم يصل بعد لمرحلة الانسجام التام، وهذا يؤثر على بعض اللاعبين، خاصة ديالو وياسين البخيت.

وأضاف كاميلي: «التجانس والانسجام يتحسن من مباراة لأخرى، ونعمل بقوة من أجل أن نجهز لاعبينا لكل مباراة في الدوري، ولدينا وفرة من اللاعبين الجيدين، ونمضي بشكل جيد من أجل الوصول إلى التشكيلة المثالية للفريق، واللاعبون يؤدون مهامهم على أكمل وجه، ولا نشكو من إصابات أو غيابات».

ورداً على عدم قدرة المهاجمين على التسجيل حتى الآن قائلًا: «لدينا عناصر هجومية ممتازة، ولست قلقاً، والأهم أن الفريق يسجل، سواء كان عن طريق المهاجم أو لاعب الوسط أو حتى المدافع، فالأهم أن نفوز ونسجل ونستفيد من كل فرصة».