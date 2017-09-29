كاميلي: تخطي عجمان «أولوية»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
وصف البرازيلي باولو كاميلي، مدرب دبا الفجيرة، مباراته الليلة أمام عجمان، بأنها من المباريات المهمة، لأن عجمان من الفرق المنافسة، والتي تطمح للبقاء في دوري الخليج العربي، مشيرا إلى أنه أكد للاعبيه أن تخطي عجمان هي أولوية الفريق في هذه المرحلة.
وقال كاميلي: «إن نتائج عجمان لا تعكس المستوى الحقيقي للاعبيه، فقد قدموا مستويات جيدة أمام الجزيرة وشباب الأهلي دبي، ولديهم خامات ممتازة، ويلعبون بطريقة جيدة للغاية، لذلك فعلينا أن نلعب بتركيز تام وبقوة منذ اللحظة الأولى».
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وأكد كاميلي أن فريقه لم يصل بعد لمرحلة الانسجام التام، وهذا يؤثر على بعض اللاعبين، خاصة ديالو وياسين البخيت.
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ورداً على عدم قدرة المهاجمين على التسجيل حتى الآن قائلًا: «لدينا عناصر هجومية ممتازة، ولست قلقاً، والأهم أن الفريق يسجل، سواء كان عن طريق المهاجم أو لاعب الوسط أو حتى المدافع، فالأهم أن نفوز ونسجل ونستفيد من كل فرصة».