هاميلتون يفوز بسباق «فورمولا المجر»

بودابست (د ب أ)

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس لقب سباق جائزة المجر الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وعزز موقعه في صدارة الترتيب العام للبطولة بعد فوزه بالسباق على مضمار «هانجارورينج».

وحل الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق فيراري في المركز الثاني بعد صراع مع فالتيري بوتاس السائق الآخر لمرسيدس قبل نهاية السباق، واحتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري الآخر المركز الثالث، وكان السباق هو الأخير قبل توقف البطولة لفترة العطلة الصيفية في وسط الموسم والتي تمتد لأربعة أسابيع، ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للبطولة بفارق 24 نقطة أمام فيتل.