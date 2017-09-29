الرمادي: نبحث عن الفوز الأول

عماد النمر (عجمان)

قال المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان: «إن مباراة غدٍ أمام دبا الفجيرة تحتاج عملاً كبيراً في الملعب، مع احترام الفريق المنافس، الثقة بالنفس».

وأضاف: «نلعب أمام فريق ظهر بصورة جيدة، وحقق فوزاً مهماً في الجولة الماضية على الجزيرة، وكان له حضور مميز خلال الموسمين الماضيين في دوري المحترفين، لذلك يجب أن يكون لدينا حضور ذهني كبير، وجهوزية عالية، واستعداد نفسي وبدني، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

وواصل: «على المستوى الفني قدم فريقنا أمام كل من الجزيرة وشباب الأهلي ـ دبي صورة جيدة، وإن لم يكتب لنا الفوز، لذلك نحن نبحث عن الانتصار الأول في مباراة اليوم، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، قياساً بما قدمناه، خاصة أمام شباب الأهلي، حيث استحوذنا على أكثر من 60 دقيقة متواصلة، وتقدمنا بهدف وحافظنا عليه، حتى حدثت نقطة التحول باحتساب ركلة الجزاء والطرد».

وأعرب الرمادي عن رضاه عن أداء المحترفين الأجانب في الفريق، لكنه أكد أنه ينتظر منهم المزيد، من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز.