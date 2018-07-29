شباب الأهلي يواجه نيوكاسل في معسكر إسبانيا

دبي (الاتحاد)

‏يخوض فريق شباب الأهلي في التاسعة مساء اليوم، ثاني تجاربه الودية في معسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً في إسبانيا استعداداً لانطلاق الموسم الكروي 2018-2019، حيث يلتقي مع فريق نيوكاسل الأسترالي أحد فرق دوري المحترفين، والذي يقيم هو الآخر معسكره في إسبانيا.

وكان شباب الأهلي خاض مباراة ودية وحيدة خلال معسكره الحالي بمدينة إليكانتي، حيث تعادل مع فريق إيخيدو 2012 الأسباني 1-1 الاثنين الماضي، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبين علاوة على المنضمين حديثا إلى صفوف الفريق، ومنهم أحمد خليل والأرجنتيني ماورو دياز.

ومن الوارد أن يشرك الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة التشيلي خوسيه لويس سييرا المحترف الإكوادوري جيمي ايوفي المنضم مؤخراً إلى تدريبات الفريق في معسكره الخارجي.