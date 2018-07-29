6 محاضرات لتوعية طلبة المدارس المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

أقام مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة، 6 محاضرات توعية تستهدف رفع المستوى الثقافي لطلبة المدارس المجتمعية، وذلك ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم بين الطرفين.

وشملت المحاضرات المدارس المجتمعية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك بالتزامن مع مبادرة الـ 6 أسابيع التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة لتشمل عموم الطلبة المسجلين في مشروع المدارس المجتمعية بفصل الصيف، في إطار سعيها وخططها المتواصلة لرفع مستوى التنوع الثقافي وتوعية الطلبة بالمفاهيم الأساسية بكافة المجالات.