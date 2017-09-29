15 ألف متفرج سعة استاد آل مكتوم الجديد

دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة نادي النصر، آخر المستجدات في الأعمال الإنشائية في ستاد آل مكتوم، وذلك بعد اعتماد الطاقة الاستيعابية للملعب الجديد بـ 15 ألف متفرج، تمهيداً لاحتضان مباريات كأس آسيا 2019.

جاء ذلك، في الاجتماع الدوري الثاني للموسم الرياضي 2017-2018، الذي ترأسه أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحضره كل من: حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وإبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، ومحمد علي الغيثي المدير التنفيذي للنادي.

وأكد المجلس دعمه ووقوفه خلف شركة الكرة والفريق الأول خلال استحقاقات الموسم الحالي، كما ناقش المجلس تقريراً حول آخر المستجدات في الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء ستاد آل مكتوم بحلته الجديدة وطاقة استيعابية توافق التطلعات وخطة الإنجاز له.

كما اطلع المجلس على تقرير خطة التحول إلى المباني المؤقتة البديلة للمبنى الإداري بالنادي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.