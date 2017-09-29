تين كات: «الظروف» تفرض علينا «النصر»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن الهولندي تين كات مدرب الجزيرة عن غياب أحمد خليل لاعب الفريق ومهاجم المنتخب الوطني عن فخر أبوظبي لمدة ستة أسابيع كاملة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء النصر: إصابة أحمد خليل ليست خطيرة لكن بناء على التقارير الطبية، يجب أن لا يشارك اللاعب مع الفريق في المباريات لمدة ستة أسابيع.

وأعرب عن أسفه الشديد لغياب اللاعب لهذه المدة، مشيراً إلى أن غيابه يعد خسارة كبيرة بالنسبة للفريق.

وعن موقف المصابين الآخرين، أعلن تين كات عن جاهزية علي مبخوت للمشاركة في مباراة الغد، فيما لم يحسم موقف سالم راشد الذي يعاني تورم في القدم.

وتحدث مدرب فخر أبوظبي عن مباراة الغد حيث وصفها بالصعبة، وقال: بكل تأكيد النصر فريق قوي ويمتلك لاعبين متميزين، ومن المؤكد أن الظروف المتشابهة بين الفريقين بخسارة كل منهما في المباراة السابقة يضاعف من صعوبة المهمة، لاسيما وأن المنافس يريد التعويض أيضاً.