  • الجمعة 09 محرم 1439هـ - 29 سبتمبر 2017م

أحمد خليل يغيب 6 أسابيع

تين كات: «الظروف» تفرض علينا «النصر»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 29 سبتمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن الهولندي تين كات مدرب الجزيرة عن غياب أحمد خليل لاعب الفريق ومهاجم المنتخب الوطني عن فخر أبوظبي لمدة ستة أسابيع كاملة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء النصر: إصابة أحمد خليل ليست خطيرة لكن بناء على التقارير الطبية، يجب أن لا يشارك اللاعب مع الفريق في المباريات لمدة ستة أسابيع.

وأعرب عن أسفه الشديد لغياب اللاعب لهذه المدة، مشيراً إلى أن غيابه يعد خسارة كبيرة بالنسبة للفريق.

وعن موقف المصابين الآخرين، أعلن تين كات عن جاهزية علي مبخوت للمشاركة في مباراة الغد، فيما لم يحسم موقف سالم راشد الذي يعاني تورم في القدم.

وتحدث مدرب فخر أبوظبي عن مباراة الغد حيث وصفها بالصعبة، وقال: بكل تأكيد النصر فريق قوي ويمتلك لاعبين متميزين، ومن المؤكد أن الظروف المتشابهة بين الفريقين بخسارة كل منهما في المباراة السابقة يضاعف من صعوبة المهمة، لاسيما وأن المنافس يريد التعويض أيضاً.

وأضاف: لعبنا بشكل جيد في مباراة دبا عكس ما قال البعض، لكن لم يحالفنا التوفيق عكس ما حدث في مباراة عجمان، فلم نلعب جيداً، وشدد على أن لقاء الغد يحتاج إلى تعامل خاص في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منا الجزيرة بسبب الغيابات الكثيرة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 