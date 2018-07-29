إقبال كبير على تذاكر الفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت حلبة مرسى ياس نفاد العديد من باقات تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2018، بينما تشهد فئات أخرى إقبالاً كبيراً ومتسارعاً، ومن المتوقع الإعلان عن نفاد التذاكر بشكل كامل في الأيام القادمة، وتحظى عمليات البيع بإقبال كبير منذ طرحها للبيع في مارس الماضي، ولم يتبق إلا عدد محدود للبيع في الوقت الحالي، وتتوفر خصومات الحجز المبكر التي تبلغ نسبتها 20% حتى 31 يوليو منتصف الليل، وهي آخر فرصة للاستفادة من العروض، في حين نفدت تذاكر النادي الغربي والمدرج الغربي وتذاكر تلة أبوظبي لفئة يومين وثلاثة أيام «الباقة المفضلة للعائلات».

ويقدم الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة، الذي يحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقه هذا العام، لعشاق السرعة ومحبي الفعاليات الترفيهية والعائلات أربعة أيام حافلة بالإثارة ومتعة سباقات السيارات، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها المناطق المحيطة بمسار السباق خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر.

ولإضفاء مزيد من المتعة على عطلة الأسبوع سوف يكون حاملو تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2018 على موعد مع حفلات رائعة يحيها أربع نجوم من المغنين العالميين ليكتمل بذلك عقد النجوم العالميين الكبار الذين يحيون حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق.

وتجمع باقة «نادي الجمعة على تراس ياس» إثارة الفورمولا 1 مع الأجواء الاحتفالية لحفلات ما بعد السباق، وتبدأ بسعر 1495 درهماً، كما توفر الحلبة مجموعة من الباقات الفاخرة لعشاق رياضة السيارات ممن يبحثون عن تعزيز تجربتهم باختيار باقات ياس سويت التي تشمل خصومات 10% حتى 31 يوليو أو باقة أجنحة المرسى التي تقع في الطابق الأول من مدرج المرسى، تماماً فوق مرائب الدعم، وتوفر إطلالة مذهلة على المرسى أو نادي الأبطال، وغيرها من الباقات شاملة خيارات الطعام والشراب والمتاحة بدءاً من 3325 درهماً، وتسري خصومات الحجز المبكر لغاية منتصف ليل الخميس المقبل وتبلغ نسبتها 20%.