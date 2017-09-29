الإمارات و حتا «الإعصار» يضرب ذهاباً وإياباً!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

لن ينسى لاعبو فريق الإمارات، الخسارة ذهاباً وإياباً الموسم الماضي 1-2 وصفر -2، ومن هنا يرفعون شعار «رد الدين» عندما يستقبلون حتا على ملعبهم ووسط جماهيرهم، بعد التعادل 3-3 أمام الظفرة والخسارة 1-3 من الوصل، على أمل تحسين صورة الفريق، إذ لم يخف التشيكي إيفان هاشيك رغبته في حصد النقاط الثلاث أمام منافس وصفه بالقوي، على خلفية تفوقه على فريقه الموسم الماضي، في جولتي الذهاب والإياب، لدرجة أنه يتذكر جيداً التأثير الكبير الذي يمثله ماهر جاسم مهاجم حتا في مشهدي الفوز، لأنه تمكن من وضع بصمته في شباك الحارس علي صقر 3 مرات. وفي المقابل، فإن حتا يدرك جيداً أن وضعه الحالي صعب للغاية، إثر الخسارة أمام شباب الأهلي دبي 1-4 والعين صفر- 3، وأصبح مطالباً بالعودة القوية في الجولة الثالثة، بذكريات الموسم الماضي الذي شهد بداية الصحوة أمام اتحاد كلباء 2- 1 في أول ظهور لمدربه الحالي جوكيكا خلفاً لوليد عبيد، لترتيب أوراق «الإعصار»، عقب السقوط في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة والخسارة من الشارقة صفر - 4 في جولتي البداية.

بارك ضابط الإيقاع

لم يخيب الكوري بارك جونج التوقعات مع «الصقور» أمام الظفرة والوصل، بعدما أظهر إمكانات فردية رائعة ساعدته على أداء دوره الإيجابي في ضبط إيقاع اللعب، والتقدم لدعم المحاولات الهجومية، ما منح الفريق الثقة في منطقة الوسط، بينما برزت مطالب بإعادة اللاعب إلى الدفاع لتفادي الأخطاء التي حدثت في مباراتي الظفرة والوصل.

أدريان الأدوار المزدوجة