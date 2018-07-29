أليسا تصطاد ذهبية «التراب» وريسبنكوفا تكسب الفضية

أبوظبي (الاتحاد)

وجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» بنجاح الجولة الأولى من النسخة الثانية للبطولة التي حققت أهدافها منذ نسختها الأولى.

وقال الريسي: «المبادرة بأهدافها السامية أبهرت الجميع بعد أن وفرت للراميات بمختلف صنوف اللعبة ولجميع الإعمار الفرصة للإعداد الجاد والمبكر قبل المشاركات القارية والدولية والأولمبية، حيث حرصت اللجنة المنظمة العليا على التنسيق الكامل مع الاتحاد الدولي للرماية والاتحادات القارية والوطنية لوضع خريطة طريق للراميات، حتى يستفدن من المشاركة في هذه الجولات في القارات المختلفة».

وأشار إلى أن «أم الإمارات» وفرت كل عوامل النجاح للراميات من رصد جوائز مالية ضخمة لتحفيزهن وشحذ هممهن، كما وفرت لهن الجانب التنظيمي بتقديم الدعم الفني والمادي لكافة الجولات دون استثناء، وتوفير الحكام الدوليين لإدارة المنافسات لتخرج في أبهى صورها، منوهاً إلى أن اللجنة المنظمة وبالتنسيق مع اللجان المنظمة المحلية للجولات لم تغفل الجانب الاجتماعي للمشاركات، حيث قامت بدعوة أبرز البطلات للمشاركة على نفقتها، إلى جانب إعداد برنامج سياحي وترفيهي لهن للتعريف بأبرز المعالم السياحية بأماكن إقامة الجولات بالبطولة لتعود كل منهن إلى موطنها وهي تحمل أجمل الذكريات عن البطولة بصفة عامة.

واختتم الريسي تصريحه بتوجيه الشكر إلى سفارة الدولة في إيطاليا بقيادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة ورجال السفارة الذين بذلوا أقصى جهدهم لتيسير مهمة اللجنة المنظمة، وإلى الاتحاد الإيطالي ونادي أومبريفيد بمدينة تودي وإلى الراميات وكل من أسهم في إنجاح الجولة.