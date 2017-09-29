الوحدة والظفرة «الانطلاقة القوية» في «حوار التحديات»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

«البداية القوية» الشعار المشترك الذي يربط بين الوحدة والظفرة في مواجهة اليوم، فأصحاب السعادة أمام طموح مواصلة الأنتصارات والاستمرار في الانطلاقة الأفضل منذ التحول إلى عصر الاحتراف، بما فيها موسم 2009 - 2010 الذي توج فيه بالدرع، وباستثناء موسم 2014 – 2015، الذي استهله بقوة في الأمتار الأولى، ثم تراجع بعد ذلك، وبدوره يخطط الظفرة للوصول إلى النقطة السابعة للمرة الأولى، في أول ثلاث مواجهات له بالبطولة.

ويرجح التاريخ كفة الوحدة، كما أن المعطيات على الورق، من واقع ما قدمه «العنابي» في الجولتين السابقتين تميل لمصلحته، ولكن ربما يكون للظفرة رأي مختلف خلال المواجهة، خاصة أنه منتشٍ بالنقاط الأربع التي جمعها، كما أن فاصل النقطتين عن مضيفه المتصدر يجعله يخطط، لأن يؤكد في توقيت مبكر أنه رقم صعب هذا الموسم. ويضاف إلى ذلك تحدٍ خاص بين محمد الشحي المتألق في الجولتين الماضيين أمام الفريق الذي دافع عن ألوانه في الموسم الماضي، والثنائي سعيد الكثيري وأحمد علي اللذين بدأت مسيرتهما من بوابة «أصحاب السعادة». ومباريات الفريقين دائماً ما تشهد نتيجة حاسمة لأحدهما، مع أفضلية واضحة لـ «العنابي»، حيث لم يتعادلا إلا 4 مباريات فقط من أصل 22 مباراة.

أحمد راشد السد المنيع

أحمد راشد، لاعب الوحدة، من المدافعين أصحاب القدرات العالية في الجانب الدفاعي، ويجيد اللعب في أكثر من مركز في الخط الخلفي، خاصة قلب دفاع وظهير أيسر، والرقابة الفردية، والتمركز الجيد ومساندة الزملاء، كما يمتاز بالطلعات الهجومية، والمساعدة في بناء الهجمات، ويعتبر من المدافعين الشباب الذين حجزوا مكانهم سريعاً في التشكيلة الأساسية منذ الموسم للموسم الرابع على التوالي على الرغم من أنه لم يتجاوز 20 عاماً.