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1.25 مليون دولار تعويضاً لتلميذة تم منعها من الذهاب للمرحاض
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تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حصلت تلميذة في مدرسة ثانوية في كاليفورنيا على تعويض قدره 1.25 مليون دولار، لأنها اضطرت إلى التبول في «دلو»، بعدما منعتها مدرسة صارمة من الخروج إلى المرحاض.

وأيدت هيئة محلفين في سان دييجو موقف التلميذة السابقة التي رفعت شكوى بعد الحادث العائد إلى عام 2012 مطالبة بتعويض قدره 25 ألف دولار في الأساس.

وجاء في الشكوى، أن المراهقة التي كانت يومها في سن الرابعة عشرة منعت من التوجه إلى المراحيض بسبب القواعد الصارمة في المدرسة التي ترتادها.

واقترحت عليها المدرسة أن تتبول في دلو في خزانة في آخر الصف.

وأدى هذا الأمر إلى أحاديث مسيئة في حقها، وإلى تلقيها رسائل هاتفية مشينة من قبل زملاء لها، ودفعها إلى محاولة الانتحار، على ما أوضحت الشابة خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع.

وقال محامي الشابة براين اتكينز لوكالة فرانس برس، «هذا الأمر ما كان ينبغي أن يحصل لفتاة في الرابعة عشرة»، مؤكداً أن هذه القضية «هي إحدى الملفات الأغرب» التي تعامل معها.

وأكد أن موكلته التي باتت الآن في سن الثامنة عشرة راضية عن الحكم الصادر، وتواصل تلقيها العلاج.

وأضاف، «اعتبر أنه تم إحقاق الحق والسلطات المدرسية تعترف بذلك.. لقد غيرت سياستها، لذا أعتبر أن الأمر كان إيجابياً للطرفين».

     
 

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