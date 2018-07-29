زاكيروني يجهز «عموري» لتحديات المنتخب في معسكر النمسا

معتز الشامي (دبي)

يتوجه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الإيطالي زاكيروني خلال الساعات المقبلة إلى مدينة سالزبورج في النمسا، لاستقبال لاعبي المنتخب الوطني الذين سيتوافدون من مختلف المدن الأوروبية، التي تشهد إقامة معسكرات أنديتهم، لبدء محطة الإعداد الأولى لمنتخبنا الوطني، استعداداً للمنافسة على لقب كأس آسيا في الإمارات يناير المقبل.

ويصل زاكيروني إلى سالزبورج قادماً من روما، بعد انتهاء جولته التي قام بها لبعض معسكرات أنديتنا في أوروبا، هو وجميع مساعديه، بينما يغادر الثلاثاء من دبي المدرب سليم عبد الرحمن وباقي أفراد الجهاز الإداري للأبيض، فيما يصل تباعاً مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم والبالغ عددهم 27 لاعباً، بمن فيهم عمر عبد الرحمن، الذي لم يتدرب مع فريقه بشكل رسمي حتى الآن، حيث سيكون معسكر المنتخب هو بداية فترة الإعداد لـ«قلب الأبيض»، وأهم مفاتيح اللعب في تشكيلة المنتخب خلال كأس آسيا المرتقبة.

واستقر الجهاز الفني على ضرورة استدعاء عموري، ووضع خطة إعداد للاعب ضمن خطة أخرى شاملة، لتجهيز قائمة الـ27 لاعباً، نفسياً وبدنياً وفنياً، خلال فترة المعسكر الأول الذي يمتد حتى يوم 19 أغسطس المقبل، ويشهد خوض 4 مباريات مع أندية متوسطة المستوى في النمسا، ثم مباراة ودية دولية أمام منتخب أندورا.

ويعول الإيطالي زاكيروني على القوام الأساسي للأبيض خلال التوليفة المعلن عنها، في مراحلة الإعداد المختلفة للمنتخب، والتي تشهد خوض معسكرين أوروبيين في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وخوض 4 وديات خلالهما، بواقع وديتين لكل تجمع، ثم معسكر ثالث في نوفمبر ضمن أيام الفيفا يكون في الإمارات يحدد مكانه لاحقاً، ومعسكر أخير منتصف ديسمبر المقبل قبل انطلاق كأس آسيا، وينتظر أن يشهد خوض مباراة ودية واحدة على الأقل، وتقام كأس آسيا في مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، تم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا الوطني، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين.

وتضم قائمة الأبيض لمعسكر النمسا 27 لاعباً، هم، في حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، محمد بوسندة، فهد الظنحاني، وفي الدفاع: إسماعيل أحمد، مهند سالم العنزي، محمد أحمد، بندر الأحبابي، فارس جمعة، محمد مرزوق، محمود خميس، محمد برغش، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس، محمد سبيل، وفي الوسط: عامر عبدالرحمن، ريان يسلم، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن، خميس إسماعيل، علي سالمين، سيف راشد، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، وفي الهجوم: علي مبخوت، أحمد خليل، سعيد جاسم.

ومن اللافت عودة عبد العزيز صنقور لتشكيلة المنتخب بعد غياب استمر لأكثر من عام، بسبب الإصابات أو عدم الجاهزية الفنية.