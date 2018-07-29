طرح تذاكر كأس آسيا «الإمارات 2019» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019) مبيعات تذاكر البطولة للجمهور في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بما يتيح الفرصة لعشاق كرة القدم حول العالم شراء تذاكرهم للنسخة الأكبر حجماً في تاريخ البطولة، التي ستقام خلال الفترة 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، على ثمانية ملاعب ذات طراز عالمي موزعة على مدن أبوظبي والعين ودبي والشارقة.

وبهذه المناسبة أقامت اللجنة المنظمة فعالية خاصة للأطفال من جميع أنحاء الدولة على أرض ملعب مدينة زايد الرياضية، والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس آسيا الإمارات 2019، وذلك بحضور عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة العليا المحلية المنظمة، بمشاركة مجموعة من الأطفال تمثل مختلف الجنسيات تجمعوا أمام صورة عملاقة لإحدى تذاكر البطولة، في إشارة إلى الحجم الكبير للبطولة القادمة إلى الإمارات.

وعقب المستويات القياسية التي قدمتها الفرق الآسيوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو الإمارات، حيث تستضيف 24 من نخبة المنتخبات الوطنية في القارة الصفراء، في أكبر نسخة للبطولة حتى الآن، وستخوض هذه الفرق 51 مباراة على مدى أربعة أسابيع لتشكل أكثر بطولات كرة القدم إثارة في على مستوى العالم خلال 2019.

في المقابل راعت اللجنة المنظمة توفير التذاكر بأسعار مناسبة في متناول الجميع لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجماهير لحضور المباريات من الملاعب، سواء ملايين الآسيويين المقيمين في دولة الإمارات، أو ملياري آسيوي يفصلهم عن إثارة البطولة رحلة طيران مدتها 4 ساعات.