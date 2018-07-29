الشباب «ب» يشارك في «دولية التشيك»

دبي (الاتحاد)

يختتم منتخبنا الوطني للشباب «ب» مواليد 2001، تجمعه الداخلي مساء اليوم، والذي انطلق مطلع الشهر الجاري، ليدشن معسكره الخارجي في مدينة بلجراد التشيكية، من الأول إلى 26 أغسطس المقبل، وفقاً للبرنامج المخطط للمنتخب من قبل لجنة وإدارة المنتخبات والشؤون الفنية، ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية 2019.

ويخوض الأبيض في المرحلة الأولى للمعسكر، 4 مباريات تجريبية مع أندية تشيكية، تُلعب أيام 6 و11 و15 و17 أغسطس، فيما ستشهد المرحلة الثانية المشاركة في بطولة التشيك الدولية تحت 17 سنة التي ستُقام من 20 إلى 26 أغسطس المقبل، بمشاركة منتخبات، اليابان، أوكرانيا، هولندا، سلوفاكيا، التشيك، أميركا، وبلغاريا، بالإضافة لمنتخبنا الوطني، وتُقام البطولة بنظام المجموعتين، وسيلاقي الأبيض أميركا في مباراته الأولى 21 أغسطس، ضمن مباريات المجموعة الأولى، ثم مع التشيك 22، وبلغاريا 24 من الشهر ذاته.

وأستقر الجهازان الفني والإداري للمنتخب بقيادة الكرواتي فيردو ميلين على قائمة المعسكر، والتي ضمت 24 لاعباً، هم سيف يوسف الزعابي، ياسر حسن البلوشي، فهد بدر باروت، مهير محمد الكتبي، زايد سلطان أحمد جاسم، أحمد سلطان أحمد المشجري، نواف سالم الحارثي، علي عبد الله راشد النقبي، مايد علي الطنيجي، خليفة عبد الرحمن سمبيج، عبدالله جمعة سرور، عبد العزيز محمد البلوشي، حارب عبد الله سهيل، محمد عيسى جمعة، حمدان حميد حسن، حمد محمد القيوضي، خالد علي عبدالله البلوشي، حميد راشد الكتبي، محمد عبدالرحمن إبراهيم، محمد مسري فيروز، عيسى أحمد فولاذ، عبد الله حمد المنهالي، عبد الرحمن صالح أمان، شهاب أحمد لشكري.

ويضم الجهازان الفني والإداري بدر أحمد الحمادي مدير المنتخب، والمدرب فيردو ميلين، وخالد الحوسني مساعدي المدرب، ودافور لجيزيفيك مدرب اللياقة، وعلي سالم عاشور مدرب الحراس، وبدر عبدالوهاب القحطاني معالجاً طبيعياً، طارق عبدالرحيم، عامل مهمات.