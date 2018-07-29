شرطة الشارقة تطلق بطولة الضواحي السادسة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة الشرطة المجتمعية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن انطلاق فعاليات بطولة الضواحي لكرة القدم السادسة والتي تتضمن عدداً من الفعاليات المصاحبة، على ملاعب حديقة الموافجة من الأول وحتى 15 أغسطس المقبل، وتقام البطولة تحت شعار تعزيز الأمن والأمان.

وتتضمن البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة، منها إقامة بطولة كرة قدم إلكترونية «بلايستيشن»، وتنظيم فعاليات لأهالي الضاحية بتوفير مدرب لياقة بدنية، وتنظيم فعاليات صحية ومحاضرات توعوية «أمنية، ثقافية، اجتماعية، دينية، ورياضية»)، كما ستكون هنالك جوائز شبه يومية على السحوبات عند الدخول.

وتم رصد جوائز للفرق المشاركة، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف درهم، و20 ألفاً لصاحب المركز الثاني، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 15 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس ضاحية مغيدر بالشارقة، وحضره المقدم أحمد محمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، والمقدم حمد عبد الله بن قصمول، رئيس قسم شؤون الضواحي بشرطة الشارقة، وممثلون عن الجهات الراعية الرسمية للبطولة، يتقدمهم حسن البلغوني مدير العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمصرف الشارقة الإسلامي، وعلاء سليم القطامي مدير فرع دبي لشركة بيت النوخذة للخيم والمظلات.

وشكر المقدم أحمد المري دائرة شؤون الضواحي والقرى والرعاة الرسميين والرعاة الفرعيين والشركاء، على دعمهم المستمر لإنجاح الفعاليات التي تقدمها شرطة الشارقة، انطلاقاً من إيمانها المطلق بدور الشباب في بناء المستقبل، حيث تهدف البطولة إلى استقطاب الشباب في فترة الإجازة الصيفية وقضاء أوقات فراغهم في الأشياء المفيدة لهم، وزيادة الترابط والتعارف بين شباب الضواحي المختلفة بعضهم بعضاً، كما تهدف البطولة لتحقيق هدف وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان. من جانبهم، ثمن الرعاة الرئيسون، دور شرطة الشارقة المجتمعي، متمنين النجاح والتوفيق لكل المشاركين.