قادري يشيد بتجاوب «الصقور» في معسكر صربيا​

صربيا (الاتحاد)​

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد في معسكر صربيا، أمس، بعد راحة قصيرة حصلوا عليها بعد ساعات من وصول البعثة إلى مقر المعسكر، وعقد الجهاز الفني اجتماعاً مع اللاعبين، بحضور ناصر طحنون النقبي، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، لشرح الترتيبات الخاصة بالمعسكر، وأشاد المدرب بتجاوب اللاعبين.​

وقاد التونسي جلال قادري مدرب الفريق أول حصة تدريبية ضمن الخطة المقررة لرفع معدل اللياقة بالتدريبات المكثفة، إلى جانب التدريبات الخاصة بالتحمل في صالة التقوية، وذلك تمهيداً لتدشين المباريات التجريبية مع الأندية الصربية ابتداء من الخميس المقبل.​

وأكد المدرب جلال قادري أهمية المرحلة الحالية من الإعداد في المعسكر الخارجي بعد العمل المكثف الذي كان عنوان المرحلة الأولى برأس الخيمة، موضحاً أن الحصص التدريبية مستمرة على فترتين في المعسكر الحالي، بمشاركة جميع اللاعبين لتحقيق الغايات المطلوبة التي تعزز مرحلة الوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل العودة إلى الدولة في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.​ وأضاف: نشكر إدارة النادي وشركة كرة القدم على المتابعة الجيدة خلال الفترة الماضية، وتوفير جميع المعطيات التي تساعدنا على تهيئة الفريق، وفق أفضل المعدلات التي تقودنا إلى خوض الاستحقاقات المقررة خلال الموسم المقبل بالطريقة المطلوبة، والشيء الجيد أن اللاعبين يتجاوبون بشكل إيجابي مع البرامج الخاصة بالإعداد، بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة من المعسكر الخارجي.​