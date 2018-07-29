خيول أوروبية ببطولة «الجمال» السادسة بلبنان

أبوظبي (الاتحاد)

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية رئيسية للمهرجان العالمي للخيول العربية، انطلقت أمس الأول، بطولة لبنان المحلية السادسة لجمال الخيول العربية في بلدة رياق البقاعية، بتنظيم لجنة مربي الخيول العربية في لبنان، حيث شاركت العديد من الخيول العربية القادمة من القارة الأوروبية في المنافسات إلى جانب خيول عربية محلية.

وتقام البطولة تزامناً مع النسخة العاشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع «عام زايد» والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة». واجتذبت البطولة التي تقام على كأسين تحملان اسم الوثبة ستاليونز، على يومين، أفضل وأجود خيول الجمال على الساحة اللبنانية التي قدمت عروضاً مثيرة على صفات الجمال والأناقة والرشاقة والقوة.

وتشتهر سلالات الخيل العربي الأصيل بتقديم عروض رائعة، خصوصاً في الحركة الحرة التي تقوم من خلالها الخيل مستعرضة نفسها على أنغام الموسيقى الشرقية.

حضر حفل الافتتاح حشد كبير من الشخصيات، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار».