هجمات «القرش» تهدد سياحة أستراليا

سيدني (رويترز)
تسببت سلسلة من هجمات أسماك القرش في ساحل أستراليا الشمالي الشرقي، في صدمة لقطاع السياحة، وأدت إلى نشر شبكات حماية مثيرة للجدل، بهدف إنقاذ الأرواح وحماية سمعة البلاد كمقصد سياحي.
ويظهر ملف هجمات أسماك القرش على المستوى الدولي في جامعة فلوريدا، أن أستراليا جاءت في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في عدد المواجهات التي حدثت العام الماضي بين أسماك قرش وبشر من دون سابق استفزاز.
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وقال السائح الفرنسي ألكسندر مونتيرو (22 عاماً) لـ«رويترز»: «عندما أركب الأمواج أفكر دائماً في أسماك القرش.. في معظم الوقت عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم أو المياه عكرة».
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وقال كاميرون أرنولد رئيس مؤسسة (نورث كوست دستينيشن نتوورك) السياحية لـ«رويترز»: «عندما يكون هناك خطر على الحياة فلا بد من فعل شيء».