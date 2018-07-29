الجولة الخامسة تجمع الأقوياء في «ولينجتون»

اوستند (الاتحاد)

يستضيف مضمار ولينجتون في مدينة اوستند ببلجيكا اليوم الجولة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمشاركة نخبة الخيول.

وستشهد المحطة الأوروبية الرابعة للكأس بنسختها الخامسة والعشرين مشاركة 10 من أفضل الخيول العربية في بلجيكا وأوروبا والتي تمثل مرابط عريقة في السباق الذي يقام لمسافة 1600 متر جروب «3» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 الف يورو.

ويجمع السباق الأقوياء في كواجهة ساخنة بين «عون» المنحدر من نسل «مهاب» والفرس «شموس» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بإشراف اي دو وتريجانت وبقيادة الفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيجرو، بجانب «ديناميت» للاندجويد واتر لاند وبإشراف الهولندية فأندين بوس كارين، إضافة إلى الثلاثي «بركأنالخالدية»، «سعودي الخالدية»، «شدوأن الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا.

كما يشارك في السباق «المنتزي مونلو»، و«لايت فيت»، و«زاجي»، «الزرقة»، و«كلوباثر».