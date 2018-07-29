فريق الإمارات على منصة التتويج في الشانزليزيه

أبوظبي (الاتحاد)

حصل دان مارتن من فريق الإمارات على جائزة أفضل دراج مهاجم في سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس»، كما حافظ على المركز الثامن في سباق الفردي ضد الساعة الذي امتد لمسافة 31 كلم بين سان بي سور نيفيل وإسبيليت، وتمكن بذلك من تعزيز مركزه في التصنيف العام، وقدم مارتن أداء فردياً مميزاً، حيث بلغ متوسط سرعته 42.7 كم/‏‏ساعة على المسار الوعر، وأنهى السباق بفارق 2:26 دقيقة عن الدراج الفائز بالقميص الأصفر.

وكان مارتن بين ثمانية دراجين تم اختيارهم ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل دراج مهاجم، ثم تم تحديد الفائز عن طريق التصويت العام وقرار هيئة التحكيم، ويجري تقديم الجائزة المرموقة على منصة التتويج في الشانزليزيه اليوم.

وفي معرض حديثه عن الجائزة، قال مارتن: «لا أصدق أنني تمكنت من الفوز بجائزة أفضل دراج مهاجم. كنت أتطلع إلى الانضمام إلى منصة التتويج في باريس، لقد كانت جولة فرنسا لهذا العام مميزة جداً بالنسبة إليَّ، ولاسيما لأنني تمكنت من تحقيق أول فوز لصالح فريق الإمارات في إحدى المراحل. كنت أسعى من خلال الانضمام إلى فريق الإمارات إلى ترك إرث مميز، وقد كانت مهمة الفريق منذ البداية تتمثل في نشر رياضة الدراجات في الإمارات وإلهام الجيل المقبل، ولطالما مثّل ذلك شغفاً بالنسبة إليّ، ولذلك يسعدني جداً أن مجتمع رياضة الدراجات قد تابع أداءنا في جولة فرنسا باهتمام، ذلك أمر لا يصدق!».

وتعد المرحلة 21 المرحلة النهائية من جولة فرنسا عام 2018، وتبدأ المرحلة من هويليه وصولاً إلى الشانزليزيه في باريس، وسيكون المسار المستوي بطول 116كم مناسباً للدراج مارتن ومنافسيه على ترتيب التصنيف العام الذين تقرر سباقهم اليوم. ومع ذلك، ستوفر المرحلة الأخيرة فرصة أخرى للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة لمحاولة الانضمام إلى منصة التتويج، ما يتطلع إليه الدراج ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات.