فريق الإمارات على منصة التتويج في الشانزليزيه

أبوظبي (الاتحاد)
حصل دان مارتن من فريق الإمارات على جائزة أفضل دراج مهاجم في سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس»، كما حافظ على المركز الثامن في سباق الفردي ضد الساعة الذي امتد لمسافة 31 كلم بين سان بي سور نيفيل وإسبيليت، وتمكن بذلك من تعزيز مركزه في التصنيف العام، وقدم مارتن أداء فردياً مميزاً، حيث بلغ متوسط سرعته 42.7 كم/ساعة على المسار الوعر، وأنهى السباق بفارق 2:26 دقيقة عن الدراج الفائز بالقميص الأصفر.
وكان مارتن بين ثمانية دراجين تم اختيارهم ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل دراج مهاجم، ثم تم تحديد الفائز عن طريق التصويت العام وقرار هيئة التحكيم، ويجري تقديم الجائزة المرموقة على منصة التتويج في الشانزليزيه اليوم.
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وتعد المرحلة 21 المرحلة النهائية من جولة فرنسا عام 2018، وتبدأ المرحلة من هويليه وصولاً إلى الشانزليزيه في باريس، وسيكون المسار المستوي بطول 116كم مناسباً للدراج مارتن ومنافسيه على ترتيب التصنيف العام الذين تقرر سباقهم اليوم. ومع ذلك، ستوفر المرحلة الأخيرة فرصة أخرى للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة لمحاولة الانضمام إلى منصة التتويج، ما يتطلع إليه الدراج ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات.