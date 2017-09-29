لماذا التركيز على الثيمة «الموضوعية» وتهميش «الفنية»؟

غالية خوجة (دبي)
أسئلة كثيرة طرحها ملتقى رواية الشباب في الإمارات، مساء أول من أمس، والذي تنظمه مؤسسة العويس الثقافية، في مقرها بشارع الرقة بدبي، بحضور الأمين العام للمؤسسة عبد الحميد أحمد ولفيف من المثقفين والكتاب المشاركين في الملتقى، والإعلاميين والمهتمين، أهمها: هل يعني عنوان الملتقى رواية الشباب بين التجريب وعدم الخبرة والتكريس كمنجز إبداعي؟ وهل هناك عناوين أخرى أنسب للملتقى؟
قدم الجلسة النقاشية وأدارها الكاتب عبد الله السبب، مؤكداً على أهمية الملتقى وإثارته للأسئلة، ثم الوصول إلى النتيجة والتوصيات، لصناعة المستقبل.
|
بدوره، بدا سامح كعوش، منحازاً إلى شباب الرواية لا رواية الشباب، وقدم قراءة لرواية إيمان اليوسف (حارس الشمس)، المتخذة من الموصل مكاناً يتفكك فيه العالم، وتلتقطه الكاتبة بعين الكاميرا الساردة والذاكرة الفردية والجمعية، مؤكداً أنها أسقطت المشروع التكفيري في نهاية الرواية.
|
واختتمت ريم الكمالي فعالية اليوم بحكايتها عن قريتها (خصب)، وكيف كتبت (سلطنة هرمز)، وعلاقتها بالشجرة وأمها، وجدتها التي كانت تحكي الحكايا والخرافات والأساطير، وأكدت أنها ما زالت تبحث عن الاتساع المكاني والنفسي والرؤيوي، وعن نفسها عبْر القراءة والدراسة والمعرفة ثم الكتابة.
ودار نقاش إيجابي بين المشاركين والحضور، ولفت الكاتب والإعلامي عبد الحميد أحمد أمين عام مؤسسة العويس الثقافية إلى عدة ملاحظات للأوراق المقدمة خلال اليومين، ومنها: مهمة القراءات ليست شرح الروايات، بل التقديم والنقد الفني لهذه الأعمال لتستكمل فائدتها لدى الكتَّاب الشباب.