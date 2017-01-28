شازيل: ترشيحات «لا لا لاند» في الأوسكار «شرف عظيم»

طوكيو (أ ف ب)

قال المخرج داميين شازيل الموجود مع الممثل رايان غوسلينغ في طوكيو للترويج لفيلمه «لا لا لاند»، أمس الجمعة، إنه «ذهل» عندما رشح عمله هذا في 14 فئة من جوائز الأوسكار.

وأوضح «هذا لشرف عظيم.. كنت ورايان في الفندق نفسه عندما تبلغنا النبأ» الثلاثاء الماضي. وأضاف المخرج الشاب البالغ (32 عاماً)، «لقد احتفلنا بالأمر معاً»، مشدداً على أن الفيلم أتى نتيجة «عمل فريق كامل».

وأكد غوسلينغ «في غالبية الأحيان يبرز بعض الأشخاص في عمل ما.. إلا أن إنجاز فيلم يقوم على تعاون فعلي.. وهذا الفيلم هو مثال على ذلك.. لذا فإن الاعتراف بعمل عدد كبير من العاملين في فيلم ما، يجعل الأمر أجمل». ويؤدي رايان غوسلينغ دور البطولة في الفيلم إلى جانب ايما ستون.

وقال شازيل، إن المغامرة بدأت فعلاً «عندما استعنت برايان» في بداية أشهر من التحضيرات للممثلين اللذين يغنيان ويرقصان في الفيلم. وأكد أن «رايان ممثل رائع، ففي مقابل كل دور قاتم مثل المريض العقلي (درايف) يقوم به، ثمة جانب رومنسي جداً (كرايزي، ستوبيد لوف)».

وكان الفيلم قد هيمن في مطلع يناير على جوائز جولدن جلوب، حاصداً سبع مكافآت، وهو رقم قياسي. وقد حقق نحو 90 مليون دولار في الولايات المتحدة.