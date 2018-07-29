«رواق عوشة» يعزز مسارات التعاون الثقافي مع الصين

غالية خوجة (دبي)

التقت الدكتورة موزة عبيد غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، في مقر رواق عوشة بالطوار بدبي، أول أمس، مع جاوو لوانغ رويان، نائب رئيس مجلس التعاون الاقتصادي الصيني الخليجي/‏فرع دبي، وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على عدد من مسارات التعاون الثقافي والمجتمعي والاقتصادي بين الطرفين، بحضور موزة الحمادي من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وأبدت جاوو رويان، إعجابها بالرواق وبرامجه الثقافية والمجتمعية، وبما يتفرد فيه من إمكانات وقاعات تحفز على المزيد من المبادرات، وأكدت أن العلاقات الإيجابية والتعاون الاقتصادي التاريخي بين الصين والإمارات، يعد تربة خصبة للتعاون الثقافي والمجتمعي، خاصة أن التطور الحضاري لكلا البلدين يدعم آفاق العمل المشترك.

وقالت الدكتورة موزة عبيد غباش: «إننا سعداء بهذا اللقاء الودي الذي سيكون بداية لمبادرات عملية تعود بالفائدة لكلا البلدين، خاصة للأسر المنتجة والشباب من خلال الاستفادة من فلسفة الثقافة الصينية في تطوير العمل التي تجمع بين أدب الإدارة الصينية وثقافة الصين الاقتصادية».

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد دورات ثقافية من قبل مجلس التعاون الاقتصادي الصيني الخليجي، للطلبة والسيدات العاملات في المشاريع المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة، وتنظيم الرواق لدورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الصينيين. كما سيتم تنظيم المعارض الحضارية والتراثية المشتركة، وتبادل الوفود لتطوير آفاق المعرفة والتعاون السياحي والثقافي.

كما طرحت ممثلة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مبادرة الثقافة من خلال التعليم للشباب، تجمع النخب من الخبراء في الثقافات الفرنسية والصينية واليابانية، من خلال جلسات شهرية لتعليم الشباب في الدولة، بما يتعلق بالتعاون الثقافي، وتقوم اليونيسكو بتنظيم ذلك بالتعاون مع الرواق، ومجلس التعاون الاقتصادي الصيني الخليجي.