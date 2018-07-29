«دبي للثقافة» تنظم «المبادرات المشتركة بين الجهات الثقافية»

دبي (وام)

نظمت هيئة الثقافة والفنون في متحف الاتحاد بدبي، ورشة عمل «المبادرات المشتركة بين الجهات الثقافية في الدولة»، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

واشتملت الورشة على خمسة محاور نقاش، تناولها المشاركون، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات الثقافية، خاصة المتعلق بسياسة دعم الموهوبين في المجال الثقافي والخريطة الثقافية والاستراتيجية الثقافية. وتطرق المشاركون إلى الاحتياجات التشريعية المرتبطة بالمجال الثقافي على مستوى الدولة، ووضع الخطط اللازمة التي يمكن من خلالها توفير وتوزيع المنتج الثقافي في إمارات الدولة كافة.

حضر ورشة العمل، عدد كبير من ممثلي قطاعات الثقافة في الدولة، والمعنيين من هيئة دبي للثقافة والفنون، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى مسؤولي قطاع النشر والمؤسسات الثقافية الأخرى في الدولة.

وأكد ظاعن شاهين، مستشار رئيس مجلس الإدارة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، حرص الهيئة على تفعيل دور الورش الثقافية، خاصة أنها قنوات حيوية تشجع على مشاركة القطاعات وأفراد المجتمع في تطوير منظومة العمل الثقافي في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الورش تلعب دوراً مهماً في هذا الاتجاه، لأنها تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبداع، وتشجيع الابتكار في مجالات العمل الثقافي، فضلاً عن تعزيز الوعي حول مستجدات القطاع بكل محاوره، ونشرها من خلال طرح الأفكار والتحديات التي تواجه قطاع الثقافة، ومن ثم الحصول على المخرجات الإبداعية المنشودة.

من جهتها، قالت الدكتورة حصة بن مسعود، مدير إدارة المكتبات العامة في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: إن تنظيم ورشة عمل «المبادرات المشتركة بين الجهات الثقافية في الدولة»، يعكس دور الهيئة المحوري في تعزيز مكانة دبي، وجعلها محوراً ثقافياً لخدمة الإمارات والمنطقة، والبحث المتواصل عن السبل الكفيلة لضمان استقطاب شرائح المجتمع كافة إلى فعاليات الهيئة وأنشطتها.